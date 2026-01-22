Ticaret Bakanlığı, ramazan ayı öncesi piyasa dengelerinin korunmasına yönelik ulusal zincir market temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı yapıldığını duyurdu.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik alınabilecek tedbirler görüşüldü.Piyasada adil, dengeli ve sürdürülebilir bir fiyat yapısı vurgusu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Ticaret Bakanlığı'ndan zincir market temsilcileriyle toplantı: Vatandaşlarımızın menfaatlerini korumak temel önceliğimiz

