Ticaret Bakanlığı'ndan zincir market temsilcileriyle toplantı: Vatandaşlarımızın menfaatlerini korumak temel önceliğimiz
01:35 22.01.2026 (güncellendi: 01:36 22.01.2026)
Ticaret Bakanlığı, ramazan ayı öncesinde ulusal zincir market temsilcilerinin katıldığı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Bakanlıktan toplantıyla ilgili yapılan açıklamada vatandaşın menfaatlerini korumak ve piyasada adil, dengeli ve sürdürülebilir bir fiyat yapısını tesis etmenin temel öncelik olduğu belirtildi.
Ticaret Bakanlığı, ramazan ayı öncesi piyasa dengelerinin korunmasına yönelik ulusal zincir market temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı yapıldığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik alınabilecek tedbirler görüşüldü.
Piyasada adil, dengeli ve sürdürülebilir bir fiyat yapısı vurgusu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
Toplantıda başta ramazan ayı öncesinde piyasa dengelerinin korunması olmak üzere, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat oluşum süreçleri, maliyet unsurları, tedarik zincirinde yaşanan güncel gelişmeler ve piyasa işleyişi ayrıntılı şekilde ele alındı. Sektör paydaşlarıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak, fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik alınabilecek tedbirler değerlendirildi. Vatandaşlarımızın menfaatlerini korumak ve piyasada adil, dengeli ve sürdürülebilir bir fiyat yapısını tesis etmek, temel önceliğimizdir.