Arakçi: Hürmüz Boğazı açıldı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "Lübnandaki ateşkesin başlamasıyla Hürmüz Boğazı'ndan tüm ticari gemilerin geçişi, ateşkes süresinin kalanı boyunca tamamen... 17.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-17T16:25+0300
15:51 17.04.2026 (güncellendi: 16:25 17.04.2026)
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "Lübnandaki ateşkesin başlamasıyla Hürmüz Boğazı'ndan tüm ticari gemilerin geçişi, ateşkes süresinin kalanı boyunca tamamen açıktır" dedi. Bu açıklamayla kritik boğaz, dünyaya bir buçuk ay sonra tekrar açılmış oldu. Petrol sert düştü.
İran'ın Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, kararı X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın açıldığını söyledi. Arakçi paylaşında şu ifadelere yer verdi:
Lübnan'daki ateşkese paralel olarak, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı tarafından halihazırda duyurulan koordineli rota üzerinden, tüm ticari gemiler için Hürmüz Boğazı'ndan geçiş, ateşkesin kalan süresi boyunca tamamen açık ilan edilmiştir.
İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes 27 Nisan'da, ABD, İsrail ve İran arasındaki arasındaki ateşkes 26 Nisan'da sona eriyor.
Brent petrol 90 doların altına geriledi
Brent petrolün varil fiyatı, Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine tamamen açık olacağı açıklamasının ardından yüzde 8.7 düşüşle 90 doların altına geriledi
Ons altın 4 bin 846 dolara kadar yükseldi ve yüzde 1 civarında artış oldu. Gram altın ise 6 bin 986 liraya kadar yükseldi ve yüzde 1'i aşkın prim yaptı.
Gümüş yüzde 4'e yakın primle 118 liraya tırmandı. Ons gümüş 81.4 dolara kadar çıktı.
Hürmüz Boğazı’nın kapanması
28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları başladı. İran, misilleme olarak Hürmüz Boğazı’nı fiilen kapattı.
Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sini taşıyan kritik bir geçiş noktası. Kapanması küresel enerji fiyatlarını yükseltti, petrol arz şoku yarattı.
Ateşkes süreci ve Hürmüz’ün durumu
7 Nisan: Pakistan arabuluculuğunda ABD-İran arasında iki haftalık geçici ateşkes ilan edildi. İran, Hürmüz Boğazı’nı şartlı olarak (koordineli rota ve İran Silahlı Kuvvetleri denetimiyle) ticari gemilere açmayı kabul etti.
13 Nisan: ABD, İran limanlarına yönelik deniz ablukası başlattığını duyurdu. 16 Nisan’da sadece birkaç gemi geçti, bazı İran tankerleri abluka deldiği iddia edildi. CENTCOM ablukanın etkili olduğunu savunurken, İran gemileri zaman zaman geçiş yaptı.