Arakçi: Hürmüz Boğazı açıldı

Arakçi: Hürmüz Boğazı açıldı

17.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-17T15:51+0300

2026-04-17T15:51+0300

2026-04-17T16:25+0300

İran'ın Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, kararı X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın açıldığını söyledi. Arakçi paylaşında şu ifadelere yer verdi: Brent petrol 90 doların altına gerilediBrent petrolün varil fiyatı, Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine tamamen açık olacağı açıklamasının ardından yüzde 8.7 düşüşle 90 doların altına gerilediAltın ve gümüş yükseldiOns altın 4 bin 846 dolara kadar yükseldi ve yüzde 1 civarında artış oldu. Gram altın ise 6 bin 986 liraya kadar yükseldi ve yüzde 1'i aşkın prim yaptı.Gümüş yüzde 4'e yakın primle 118 liraya tırmandı. Ons gümüş 81.4 dolara kadar çıktı.Hürmüz Boğazı’nın kapanması28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları başladı. İran, misilleme olarak Hürmüz Boğazı’nı fiilen kapattı.Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sini taşıyan kritik bir geçiş noktası. Kapanması küresel enerji fiyatlarını yükseltti, petrol arz şoku yarattı.Ateşkes süreci ve Hürmüz’ün durumu7 Nisan: Pakistan arabuluculuğunda ABD-İran arasında iki haftalık geçici ateşkes ilan edildi. İran, Hürmüz Boğazı’nı şartlı olarak (koordineli rota ve İran Silahlı Kuvvetleri denetimiyle) ticari gemilere açmayı kabul etti.13 Nisan: ABD, İran limanlarına yönelik deniz ablukası başlattığını duyurdu. 16 Nisan’da sadece birkaç gemi geçti, bazı İran tankerleri abluka deldiği iddia edildi. CENTCOM ablukanın etkili olduğunu savunurken, İran gemileri zaman zaman geçiş yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/jd-vance-tahran-hurmuz-bogazini-acmayi-reddederse-gorusmelerin-seyri-temelden-degisecek-1104990346.html

hürmüz boğazı

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hürmüz boğazı, i̇ran, haberler, türkiye