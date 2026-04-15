Picasso'nun milyon dolarlık tablosu 'ucuza gitti': Kazanan çekilişle belirlendi
Picasso'nun milyon dolarlık tablosu 'ucuza gitti': Kazanan çekilişle belirlendi
Sputnik Türkiye
Değeri 1 milyon doları aşan “Tête de Femme” adlı Picasso tablosu, Alzheimer araştırmalarına destek için düzenlenen çekilişte yalnızca 100 euroya satıldı... 15.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-15T09:24+0300
2026-04-15T09:24+0300
2026-04-15T09:24+0300
Ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso’nun 1941 tarihli “Tête de Femme” adlı eseri, alışılmışın dışında bir yöntemle el değiştirdi. Yaklaşık 1 milyon dolar (yaklaşık 44 milyon TL) değer biçilen tablo, “100 euroya 1 Picasso” adlı çekiliş kapsamında sadece 100 euro (yaklaşık 5 bin TL) ödeyen talihliye çıktı.Toplam 120 bin biletin satışa sunulduğu kampanyadan elde edilen gelir, Avrupa genelinde Alzheimer hastalığı üzerine klinik araştırmalar yürüten Alzheimer Araştırma Vakfı’na bağışlanacak.Talihli dolandırıldığını sandıKazanan isim, Paris’te yaşayan ve yazılım satışı alanında çalışan sanat tutkunu Ari Hodara oldu. Geçtiğimiz hafta sonu 94715 numaralı bileti satın alan Hodara, sonucu öğrendiğinde ilk etapta bunun bir dolandırıcılık olabileceğini düşündü. Çekiliş organizatörlerinden Péri Cochin’in canlı yayında yaptığı görüntülü arama ile sonuç doğrulandı.Hodara, “Bir Picasso kazanmaktan mutsuz olabilir misiniz? Sanmıyorum” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.Kampanyanın üçüncü kez düzenlendiği belirtilirken, daha önceki çekilişlerden elde edilen gelirler Lübnan’daki tarihi Sur kentinin korunmasına ve Kovid-19 döneminde temiz su projelerine aktarılmıştı.Picasso’nun torunu Olivier Widmaier Picasso, eserin değerinin açıklanandan daha yüksek olabileceğini savunarak, “Bu büyük bir ödül” değerlendirmesinde bulundu.“Tête de Femme”, sanatçının Guernica tablosunu da yaptığı stüdyoda, II. Dünya Savaşı sırasında Paris’te resmedildi. Kübist tarzın izlerini taşıyan eser, gri tonlarda çizilmiş ve bilinçli olarak deforme edilmiş bir kadın portresi sunuyor.Yetkililer, kazanan kişinin tabloyu ister evinde sergileyebileceğini, ister müzeye verebileceğini ya da yeniden satabileceğini belirtti.
picasso, pablo picasso, paris
picasso, pablo picasso, paris
Picasso'nun milyon dolarlık tablosu 'ucuza gitti': Kazanan çekilişle belirlendi
Değeri 1 milyon doları aşan “Tête de Femme” adlı Picasso tablosu, Alzheimer araştırmalarına destek için düzenlenen çekilişte yalnızca 100 euroya satıldı. Kazanan ise sonucu duyunca dolandırıcılık şüphesi yaşadı.
Ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso’nun 1941 tarihli “Tête de Femme” adlı eseri, alışılmışın dışında bir yöntemle el değiştirdi. Yaklaşık 1 milyon dolar (yaklaşık 44 milyon TL) değer biçilen tablo, “100 euroya 1 Picasso” adlı çekiliş kapsamında sadece 100 euro (yaklaşık 5 bin TL) ödeyen talihliye çıktı.
Toplam 120 bin biletin satışa sunulduğu kampanyadan elde edilen gelir, Avrupa genelinde Alzheimer hastalığı üzerine klinik araştırmalar yürüten Alzheimer Araştırma Vakfı’na bağışlanacak.
Talihli dolandırıldığını sandı
Kazanan isim, Paris’te yaşayan ve yazılım satışı alanında çalışan sanat tutkunu Ari Hodara oldu. Geçtiğimiz hafta sonu 94715 numaralı bileti satın alan Hodara, sonucu öğrendiğinde ilk etapta bunun bir dolandırıcılık olabileceğini düşündü. Çekiliş organizatörlerinden Péri Cochin’in canlı yayında yaptığı görüntülü arama ile sonuç doğrulandı.
Hodara, “Bir Picasso kazanmaktan mutsuz olabilir misiniz? Sanmıyorum” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
Kampanyanın üçüncü kez düzenlendiği belirtilirken, daha önceki çekilişlerden elde edilen gelirler Lübnan’daki tarihi Sur kentinin korunmasına ve Kovid-19 döneminde temiz su projelerine aktarılmıştı.
Picasso’nun torunu Olivier Widmaier Picasso, eserin değerinin açıklanandan daha yüksek olabileceğini savunarak, “Bu büyük bir ödül” değerlendirmesinde bulundu.
“Tête de Femme”, sanatçının Guernica tablosunu da yaptığı stüdyoda, II. Dünya Savaşı sırasında Paris’te resmedildi. Kübist tarzın izlerini taşıyan eser, gri tonlarda çizilmiş ve bilinçli olarak deforme edilmiş bir kadın portresi sunuyor.
Yetkililer, kazanan kişinin tabloyu ister evinde sergileyebileceğini, ister müzeye verebileceğini ya da yeniden satabileceğini belirtti.