Tanker diplomasisi: Trump, Havana’dan Hürmüz’e yeni testlerle karşı karşıya

Enerji sevkiyatları, Amerikan basınına göre Trump yönetiminin dünyanın iki farklı ucunda uyguladığı ablukalar nedeniyle giderek daha fazla bir dış politika... 17.04.2026, Sputnik Türkiye

Amerika merkezli CNBC, ABD’nin İran’a ait gemileri hedef alan deniz ablukasının ‘İran’a ekonomik baskı uygulamayı ve petrol krizini sona erdirmeyi amaçladığını’ söylerken ekliyor:‘Hürmüz’de gerilim tırmanıyor’Hürmüz Boğazı’ndaki ABD ablukası pazartesi günü başladı ve 7 Nisan’da varılan ateşkese rağmen çatışmada ciddi bir tırmanış anlamına geliyor.Trump ise perşembe günü yaptığı açıklamada İran’daki savaşın ‘yakında’ sona erebileceğini söyledi ve ABD ile İran arasında yeni bir yüz yüze görüşme turunun “muhtemelen gelecek hafta sonu” yapılabileceğini ifade etti.'Asıl risk: Çin bağlantılı tanker'CNBC’ye konuşan Amerikalı risk danışmanı Brett Erickson’a göre en tehlikeli senaryo Çin bağlantılı bir tanker.Erickson şöyle diyor:Çin Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı ve artan askeri varlığı ‘zaten kırılgan olan ateşkesi zayıflatma riski taşıyan’ bir adım olarak değerlendirmişti.

