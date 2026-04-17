https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/iranin-lego-videolari-trumpa-karsi-savas-antaliciligini-nasil-kazandi-1105088919.html

İran’ın Lego videoları engele rağmen 'anlatıda kazanıyor', yeşil ve kırmızı ne anlama geliyor?

İranlılar tarafından yaratılan viral videolar analistlere göre yapımı kolay olmalarına rağmen yüksek kalitede, ABD siyasetindeki çatlakları yakalayıp dikkat çekiyor. Detaylar haberde...

2026-04-17T12:43+0300

dünya

i̇ran

lego

vi̇deo

amerika

abd

haberler

rachel corrie

donald trump

i̇srail

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/11/1105088509_0:40:770:473_1920x0_80_0_0_52ee2142a677ffb8b52d02cb09cf28e3.jpg

Bir Kızılderili şefi, ay ışığıyla yıkanmış çorak bir arazide atına biniyor. Animasyonlu video, zincire vurulmuş Siyah Amerikalılardan Irak'ın kötü şöhretli Ebu Garip hapishane kompleksinin hayatta kalanlarına kadar, 'Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin kurbanı olan çeşitli insanları' hızla gösteriyor.Ardından, arka plandaki müziğin temposu hızlanırken, İranlı askerlerin füzelere büyük pankartlar astığı bir sahneye geçiliyor. İlk pankartta ‘Köleleştirilen Siyahlar için’ yazıyor. Ardından ‘Hiroşima ve Nagasaki halkı için’ yazısı geliyor.Bir diğer pankartta ise, 1988'de ABD füzeleriyle düşürülen ve içindeki 290 kişinin tamamının ölümüne neden olan İran Hava Yolları 655 sefer sayılı uçağının kurbanlarının anısına yazıyor. ‘Rachel Corrie’nin özgürlük mücadelesinin anısına’ yazısı, 2003 yılında Gazze’de İsrail buldozeri tarafından öldürülen Amerikalı aktiviste atıfta bulunuyor. Afganistan, Vietnam ve Irak’taki ABD savaş ve istismarlarının kurbanları ve ‘Epstein adasının çocukları’ mesajları alıyor ve bu mesajlar füzelere yapıştırılıp ateşleniyor. Video, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun dev heykellerinin yıkılması ve kalın, beyaz ve büyük harflerle yazılmış şu satırla sona eriyor:‘İnsanlığa karşı işlediğiniz tüm suçlar için, susturduğunuz tüm sesler için, ve oyunları yarım kalan tüm çocuklar için. Bir kez ve sonsuza dek, herkes için intikam.’‘Tahran’ın anlatısını güçlendiriyor’29 Mart tarihli video, İran merkezli birçok grubun da aralarında bulunduğu ve dünya genelindeki evlerde aşina olunan Lego figürleri ve bloklarını kullanarak viral bir sosyal medya trendi yaratan Explosive Media tarafından yayınlanan birçok videodan biri. Bu videolar, ABD ve İsrail'e karşı savaş sırasında Tahran'ın anlatısını güçlendiriyor.YouTube sildi ancak grup durmuyorABD saldırganlığının ve iç suçlarının çok sayıda kurbanını tasvir eden video, X'te yaklaşık 150 bin kez izlendi. Explosive Media'nın YouTube hesabı, Google'a ait video paylaşım platformu tarafından daha yakın zamanda silindi.Ancak Trump'ı alaya almak için özel sözler ve rap ritimleri kullanan , çoğu zaman ABD başkanının kendi sözlerini kullanarak onu ikiyüzlülükle ve Amerika'nın değil İsrail'in çıkarlarına hizmet etmekle suçlayan, Tahran merkezli grup pes etmiyor.Anonim kalmayı talep eden bir Explosive Media temsilcisi, Katar merkezli Al Jazeera'ye YouTube kanallarının şiddeti teşvik etme gerekçesiyle kapatıldığını ve Lego benzeri tuğla animasyonlarının hiç de şiddet içermediğine ikna olduklarını söyledi.“Hayal kırıklığı vardı, ama şaşırtıcı değildi, bu hikaye yeni değil” derken ekledi: “Batı'nın gerçeği nasıl sessizliğe büründürdüğünü ve onu dile getiren her sesi nasıl susturmaya çalıştığını çok iyi biliyoruz.”Yeşil ve kırmızının anlamlarıExplosive Media sözcüsü, animasyonda yer alan yeşil ve kırmızı renklerin sembolik olduğunu, yeşilin Hz. Muhammed'in torunu Hüseyin'i ve onun zulme karşı adalet mücadelesini temsil ettiğini, kırmızının ise zalimi simgelediğini söylerken, "Bu aslında ekibimizin en sevdiği animasyonlardan biri. Özellikle füzelere ve dronlara savaş kasklarının yerleştirildiği an gerçekten muhteşemdi” dedi.Diğer videolarda ise ‘Epstein rejimi’, 'Kaybeden' gibi ifadeler kullanılıyor ve ABD başkanının destekçileri, üzerinde MAGA (Trump'ın Amerika'yı Yeniden Büyük Yap hareketi) yazılı tuğla kırmızısı şapkalar takarken gösteriliyor. Trump'ın ABD'yi yeni savaşlardan uzak tutma ve sıradan işçi sınıfı Amerikalılara yardım etme vaatlerini tasvir ediyorlar, ardından başkanın kendi sözlerini kullanarak onu taahhütlerine ihanet etmekle ve bunun yerine İsrail taleplerine öncelik vermekle suçluyorlar.Explosive Media yalnız değil. PersiaBoi ve Southern Punk dahil olmak üzere diğer içerik üreticileri de benzer Lego temalı videolar yaptı. Bu trend İran'ın ötesine, Pakistan'a da yayıldı; Pakistan'daki Nukta Media gibi yerel içerik üreticileri, 11 Nisan'da İslamabad'da yapılacak İran-ABD görüşmelerinin ilk turundan önce kendi versiyonlarını hazırladı.

i̇ran

amerika

i̇srail

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

iran, yapay zeka videolar, explosive medio, iran lego videoları, iran epstien video, iran trump video, haberler, dünya haberleri, iran-abd