İngiltere karışıyor: 'Starmer istifa'

İngiltere'de muhalefet, Epsein'le ilişiği bulunan Mandelson'un ABD büyükelçisi olarak atanması nedeniyle Starmer'ı istifaya çağırdı. Hükümet süreçten geç... 17.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-17T04:09+0300

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın, Jeffrey Epstein bağlantısıyla gündeme gelen Peter Mandelson’u olumsuz güvenlik soruşturmasına rağmen ABD Büyükelçisi olarak atadığı iddiası, ülkede siyasi krize yol açtı. Muhalefet liderleri ise Starmer’ı istifaya çağırdı.Mandelson hakkında hazırlanan olumsuz güvenlik raporunun Dışişleri Bakanlığı tarafından dikkate alınmadığı, buna karşılık Starmer’a iddiaları içermeyen “Gelişmiş Güvenlik Soruşturması Raporu” sunulduğu ortaya çıktı. Bu durum, hem hükümette hem de muhalefette peş peşe açıklamaları beraberinde getirdi.Başbakanlık Sözcülüğü, ortaya çıkan bilgilerin doğru olduğunu teyit ederken, Başbakan ve hükümet üyelerinin durumdan bu hafta başına kadar haberdar olmadığını açıkladı. Sürecin tamamen Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğü ve alternatif raporun da yine bakanlık yetkililerince hazırlandığı belirtildi.Açıklamada, Starmer’ın durumu öğrenmesinin ardından gelişmiş raporun neden hazırlandığını araştırmak üzere yetkilileri görevlendirdiği ve sonuçlar hakkında parlamentoyu bilgilendireceği ifade edildi. Ayrıca Başbakan’ın önümüzdeki günlerde tüm detayları parlamentoyla paylaşacağı kaydedildi. Öte yandan Sky News, söz konusu açıklamanın pazartesi günü yapılmasının beklendiğini duyurdu.'Starmer istifa'İngiliz basınına konuşan ana muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch, Starmer'ın olumsuz güvenlik soruşturmasından haberi dahi olmadığını açıklamasına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı: Parlamentodaki ikinci büyük muhalefet partisi olan Liberal Demokratlar'ın lideri Ed Davey ise şu ifadeleri kullandı:Ayrıca Davey, Starmer'ın güvenlik soruşturmasının arkasına saklandığını ancak bu soruşturma raporunun görmezden gelinerek atama yapıldığını ifade etti.'Dışişleri Bakanlığı yetkilileri istisnai yetki kullanarak Epstein iddialarını görmezden geldi'İngiliz The Guardian gazetesi, Mandelson hakkında güvenlik soruşturmasının Starmer tarafından atama kararının kamuoyuna duyurulması sonrasında başladığını ortaya çıkarmış, habere göre, Kabine Ofisi tarafından hazırlanan raporda Mandelson'un, Epstein'le bağlantısı, mali ilişkileri, İngiltere'nin itibarıyla ilgili oluşturabileceği riskler ve geçmiş görevlerinde yaşananlarla ilgili bilgiler yer almıştı.Mandelson hakkında olumsuz güvenlik raporu verilirken Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin ise istisnai yetki kullanarak bu raporu görmezden geldiği belirtilmişti.'Epstein'dan 75 bin dolar aldı, kız çocuklarıyla fotoğrafları çıktı'Daha önce yayımlanan Epstein dosyalarında Mandelson'ın, Epstein'a, "En iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.Ayrıca Mandelson'ın, Epstein'a gönderdiği doğum günü mesajında, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." ifadeleri yer almıştı.Ocak sonunda Epstein'la ilgili yeni belgelerde ise Mandelson'un, Epstein'dan 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmış, ayrıca reşit olmadığı belirtilen kız çocuklarıyla çekilmiş uygunsuz fotoğrafları belgelerde yer almıştı.Mandelson ise, bu para transferini hatırlamadığını açıklamıştı.Starmer, Mandelson’u Washington Büyükelçisi olarak görevlendirmesi nedeniyle özür dilemiş, Mandelson’un Epstein ile temasını bildiğini, ancak ilişkinin kapsamı konusunda kendisine doğru bilgi verilmediğini ileri sürmüştü.Gelişmelerin ardından Mandelson, İşçi Partisi ve Lordlar Kamarası üyeliklerinden istifa etmiş, şubat ayında gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakıldığı bilgisi paylaşılmıştı.

