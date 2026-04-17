SGK'ya sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak: Sınav için başvuru tarihi açıklandı

Sosyal Güvenlik Kurumu, 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alacak. 17 Nisan'dan itibaren başlayan başvurular 3 Mayıs'a kadar alınmaya devam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alacak.Taşra teşkilatı kadrolarında genel idare hizmetleri sınıfında istihdam edilecek olan osyal güvenlik denetmen yardımcılarının alımı sözlü sınavla olacak.Adaylardan başvurularda beklenen kriterler şöyle:Başvurular bugünden itibaren alınacak 17 Nisan'da başlayan sınav için başvurular 3 Mayıs saat 23.59 itibarıyla sona erecek.Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden, Sosyal Güvenlik Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı adresinden gerçekleştirebilecek.Sınav, tek aşamalı ve sözlü olarak 15-26 Haziran tarihlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/avustralya-vatandaslari-icin-vize-muafiyeti-yururluge-girdi-1105075623.html

