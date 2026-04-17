SGK'ya sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak: Sınav için başvuru tarihi açıklandı
Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Kurumu, 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alacak. 17 Nisan'dan itibaren başlayan başvurular 3 Mayıs'a kadar alınmaya devam edecek. 17.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-17T02:45+0300
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alacak.
Taşra teşkilatı kadrolarında genel idare hizmetleri sınıfında istihdam edilecek olan osyal güvenlik denetmen yardımcılarının alımı sözlü sınavla olacak.
Adaylardan başvurularda beklenen kriterler şöyle:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun
ilgili maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak,
En az 4 yıllık eğitim veren
yükseköğretim kurumlarının ilgili fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumun bulunmaması,
ÖSYM tarafından 2024 veya 2025'te yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı
'nda ilgili puan türünde asgari 70 puan almış olmak.
Başvurular bugünden itibaren alınacak
17 Nisan'da başlayan sınav için başvurular 3 Mayıs saat 23.59 itibarıyla sona erecek.
Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden, Sosyal Güvenlik Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı adresinden gerçekleştirebilecek.
Sınav, tek aşamalı ve sözlü olarak 15-26 Haziran tarihlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.