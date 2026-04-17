İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Avustralya vatandaşları için vize muafiyeti yürürlüğe girdi
Avustralya'nın bordo pasaport sahibi vatandaşlarının Türkiye'ye turistik amaçlı seyahatlerde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi... 17.04.2026, Sputnik Türkiye
Avustralya vatandaşları için vize muafiyeti yürürlüğe girdi

01:46 17.04.2026 (güncellendi: 01:49 17.04.2026)
Avustralya'nın bordo pasaport sahibi vatandaşlarının Türkiye'ye turistik amaçlı seyahatlerde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren karara göre, Avustralya’nın umuma mahsus (bordo) pasaport hamili vatandaşları, artık Türkiye’ye yapacakları turistik seyahatlerde vize almak zorunda kalmayacak.
Düzenlemenin öne çıkan detayları şöyle:
Muafiyet, her 180 gün içerisinde toplam 90 günü aşmayacak şekilde yapılan seyahatleri kapsıyor.
Karar hem turistik amaçlı ziyaretleri hem de Türkiye üzerinden yapılacak transit geçişleri içeriyor.
Söz konusu karar 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca alındı.
Karar, Resmi Gazete’de yayımlandığı andan itibaren yürürlüğe girdi.
Bu adımın, özellikle kültürel turlar ve Çanakkale (Anzak Günü) ziyaretleri gibi her yıl binlerce Avustralyalıyı ağırlayan etkinliklerde Avustralya’dan Türkiye’ye gelecek turist sayısında önemli bir artış sağlaması öngörülüyor.
kaçak pırlanta - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2026
Endonezya'dan kaçak yollarla getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı
Dün, 22:57
