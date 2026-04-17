UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
‘Rusya ve Ukrayna, Zaporojye NGS çevresinde geçici ateşkes için UAEA ile çalışıyor’
Moskova ve Kiev’in, Zaporijya Nükleer Güç Santrali’nin (ZNGS) ana dış elektrik hattının onarımı için tesis çevresinde geçici ateşkes konusunda UAEA ile yapıcı... 17.04.2026, Sputnik Türkiye
‘Rusya ve Ukrayna, Zaporojye NGS çevresinde geçici ateşkes için UAEA ile çalışıyor’

© Sputnik / Константин МихальчевскийZaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS)
Moskova ve Kiev’in, Zaporijya Nükleer Güç Santrali’nin (ZNGS) ana dış elektrik hattının onarımı için tesis çevresinde geçici ateşkes konusunda UAEA ile yapıcı temaslarını sürdürdüğü bildirildi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA) yapılan açıklamada, Rusya ve Ukrayna’nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (ZNGS) dış elektrik besleme hattının onarılabilmesi amacıyla, santral çevresinde geçici bir ateşkes sağlanması için Ajans ile birlikte çalıştıkları belirtildi.
Açıklamada, UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi’nin şu ifadelerine yer verildi:
Hem Ukrayna hem de Rusya Federasyonu, onarım çalışmalarının başlatılabilmesi ve ana dış elektrik besleme hattının şartlar elverir vermez mümkün olan en kısa sürede yeniden devreye alınabilmesi için geçici ateşkes konusunda UAEA ile yapıcı bir şekilde etkileşimini sürdürüyor.
Grossi, santralin dış şebeke bağlantısında yaşanan tekrarlayan kesintilerin, devam eden çatışma ortamında ZNGS’nin kırılganlığını ve nükleer emniyet ile güvenliğe yönelik süregelen riskleri bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.
Zaporojye NGS’nin 750 kV’luk ana dış iletim hattı ‘Dneprovskaya’ 24 Mart 2026’dan bu yana devre dışı kalmış durumda.
