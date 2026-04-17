https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/rusya-ve-ukrayna-zaporojye-ngs-cevresinde-gecici-ateskes-icin-uaea-ile-calisiyor-1105107179.html

‘Rusya ve Ukrayna, Zaporojye NGS çevresinde geçici ateşkes için UAEA ile çalışıyor’

‘Rusya ve Ukrayna, Zaporojye NGS çevresinde geçici ateşkes için UAEA ile çalışıyor’

Sputnik Türkiye

Moskova ve Kiev’in, Zaporijya Nükleer Güç Santrali’nin (ZNGS) ana dış elektrik hattının onarımı için tesis çevresinde geçici ateşkes konusunda UAEA ile yapıcı... 17.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-17T20:12+0300

2026-04-17T20:12+0300

2026-04-17T20:12+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082900364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fac475ef71e92eec55e61d68ab039835.jpg

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA) yapılan açıklamada, Rusya ve Ukrayna’nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (ZNGS) dış elektrik besleme hattının onarılabilmesi amacıyla, santral çevresinde geçici bir ateşkes sağlanması için Ajans ile birlikte çalıştıkları belirtildi. Açıklamada, UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi’nin şu ifadelerine yer verildi:Grossi, santralin dış şebeke bağlantısında yaşanan tekrarlayan kesintilerin, devam eden çatışma ortamında ZNGS’nin kırılganlığını ve nükleer emniyet ile güvenliğe yönelik süregelen riskleri bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.Zaporojye NGS’nin 750 kV’luk ana dış iletim hattı ‘Dneprovskaya’ 24 Mart 2026’dan bu yana devre dışı kalmış durumda.

rusya

ukrayna

moskova

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rusya, ukrayna, zaporojye nükleer güç santrali, ateşkes, moskova, kiev, rafael grossi