‘Rusya ve Ukrayna, Zaporojye NGS çevresinde geçici ateşkes için UAEA ile çalışıyor’
‘Rusya ve Ukrayna, Zaporojye NGS çevresinde geçici ateşkes için UAEA ile çalışıyor’
Moskova ve Kiev'in, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (ZNGS) ana dış elektrik hattının onarımı için tesis çevresinde geçici ateşkes konusunda UAEA ile yapıcı... 17.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-17T20:12+0300
2026-04-17T20:12+0300
2026-04-17T20:12+0300
ukrayna kri̇zi̇
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
rusya
ukrayna
zaporojye nükleer güç santrali
ateşkes
moskova
kiev
rafael grossi
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA) yapılan açıklamada, Rusya ve Ukrayna’nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (ZNGS) dış elektrik besleme hattının onarılabilmesi amacıyla, santral çevresinde geçici bir ateşkes sağlanması için Ajans ile birlikte çalıştıkları belirtildi. Açıklamada, UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi’nin şu ifadelerine yer verildi:Grossi, santralin dış şebeke bağlantısında yaşanan tekrarlayan kesintilerin, devam eden çatışma ortamında ZNGS’nin kırılganlığını ve nükleer emniyet ile güvenliğe yönelik süregelen riskleri bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.Zaporojye NGS’nin 750 kV’luk ana dış iletim hattı ‘Dneprovskaya’ 24 Mart 2026’dan bu yana devre dışı kalmış durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/rus-ordusu-ukraynada-tampon-bolgeyi-genisletiyor-bir-yerlesim-daha-kontrol-altinda-1105092321.html
rusya
ukrayna
moskova
kiev
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rusya, ukrayna, zaporojye nükleer güç santrali, ateşkes, moskova, kiev, rafael grossi
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rusya, ukrayna, zaporojye nükleer güç santrali, ateşkes, moskova, kiev, rafael grossi
‘Rusya ve Ukrayna, Zaporojye NGS çevresinde geçici ateşkes için UAEA ile çalışıyor’
Moskova ve Kiev’in, Zaporijya Nükleer Güç Santrali’nin (ZNGS) ana dış elektrik hattının onarımı için tesis çevresinde geçici ateşkes konusunda UAEA ile yapıcı temaslarını sürdürdüğü bildirildi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA) yapılan açıklamada, Rusya ve Ukrayna’nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (ZNGS) dış elektrik besleme hattının onarılabilmesi amacıyla, santral çevresinde geçici bir ateşkes sağlanması için Ajans ile birlikte çalıştıkları belirtildi.
Açıklamada, UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi’nin şu ifadelerine yer verildi:
Hem Ukrayna hem de Rusya Federasyonu, onarım çalışmalarının başlatılabilmesi ve ana dış elektrik besleme hattının şartlar elverir vermez mümkün olan en kısa sürede yeniden devreye alınabilmesi için geçici ateşkes konusunda UAEA ile yapıcı bir şekilde etkileşimini sürdürüyor.
Grossi, santralin dış şebeke bağlantısında yaşanan tekrarlayan kesintilerin, devam eden çatışma ortamında ZNGS’nin kırılganlığını ve nükleer emniyet ile güvenliğe yönelik süregelen riskleri bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.
Zaporojye NGS’nin 750 kV’luk ana dış iletim hattı ‘Dneprovskaya’ 24 Mart 2026’dan bu yana devre dışı kalmış durumda.