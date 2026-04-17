Rekabet Kurumu'nda teknoloji marketine 330 milyonluk ceza: Uzlaşmayı kabul etmedi
Rekabet Kurumu, MediaMarkt hakkındaki soruşturmayı tamamladı ve küçük ev aletleri pazarında bilgi paylaşımı yaparak rekabeti ihlal ettiğine karar verdi. 17.04.2026
2026-04-17T10:39+0300
ekonomi̇
mediamarkt
rekabet kurumu
vatan bilgisayar
mediamarkt, rekabet kurumu, vatan bilgisayar
10:39 17.04.2026
Rekabet Kurumu, MediaMarkt hakkındaki soruşturmayı tamamladı ve küçük ev aletleri pazarında bilgi paylaşımı yaparak rekabeti ihlal ettiğine karar verdi.
Rekabet Kurumu, teknoloji marketi MediaMarkt'a küçük ev aletleri pazarında dolaylı bilgi paylaşımıyla rekabeti ihlal etmesi nedeniyle 330 milyon lira ceza kesti.

Soruşturmanın odağında 4 şirket vardı

Kurumun resmi duyurusuna göre, soruşturma, Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret A.Ş. aracılığıyla MediaMarkt, Vatan Bilgisayar ve Teknosa arasında gerçekleştiği iddia edilen dolaylı bilgi paylaşımına odaklandı. Şirketin uygulamaları, “topla-dağıt karteli” niteliğinde uyumlu eylem olarak değerlendirildi ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlali olarak tespit edildi

MediaMarkt uzlaşmayı kabul etmedi

Soruşturma, Mart 2025’te Fakir öncülüğündeki yeniden satış fiyatı belirleme ve dolaylı bilgi değişimi iddialarıyla başlamıştı. Rekabet Kurulu, bu tür uygulamaların piyasada fiyat ve strateji koordinasyonuna yol açarak rekabeti bozduğunu değerlendirdi.
Aynı soruşturma kapsamında Teknosa ve Vatan Bilgisayar da daha önce uzlaşma yoluyla ceza almıştı. Teknosa’ya yaklaşık 17 milyon TL, Vatan Bilgisayar’a ise yaklaşık 21 milyon TL idari para cezası uygulanmıştı. Fakir firması da uzlaşma ile 26 milyon TL ceza ödemişti. MediaMarkt ise uzlaşma yoluna gitmeyerek tam cezaya çarptırılmış oldu.
Rekabet Kurulu, Vatan Bilgisayar'a 21 milyon ceza kesti: 'Topla-dağıt kartelinin' bir parçası vurgusu yaptı
19 Haziran 2025, 17:40
