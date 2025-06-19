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Rekabet Kurulu, Vatan Bilgisayar'a 21 milyon ceza kesti: 'Topla-dağıt kartelinin' bir parçası vurgusu yaptı
Rekabet Kurulu, Vatan Bilgisayar'a 21 milyon ceza kesti: 'Topla-dağıt kartelinin' bir parçası vurgusu yaptı
Sputnik Türkiye
Rekabet Kurulu, rakipleriyle birlikte hareket ederek 'topla-dağıt karteli'nin bir parçası olduğu ve Rekabet Kanunu'nu ihlal ettiği gerekçesiyle Vatan... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T17:40+0300
2025-06-19T17:40+0300
ekonomi̇
rekabet kurulu
vatan bilgisayar
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Rekabet Kurulu, Vatan Bilgisayar'a uzlaşma sonucunda 21 milyon lira ceza verilmesini kararlaştırdı. Şirketin, rakipleriyle hareket ederek "topla-dağıt karteli"nin bir parçası olduğu ve bu nedenle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği belirtildi. Rekabete aykırı bilgi paylaşımı Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurum, Fakir Elektrikli Ev Aletleri aracılığıyla Vatan Bilgisayar, Teknosa ve MediaMarkt arasında rekabete aykırı şekilde dolaylı bilgi paylaşımı yapıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında Vatan Bilgisayar hakkında kararını verdi.Yapılan inceleme sonucunda şirketin, rakipleriyle hareket ederek "topla-dağıt karteli"nin bir parçası olduğu ve bu nedenle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği belirlendi.Uzlaşmaya gitti cezası düştüVatan Bilgisayar, soruşturma sürecinde diğer soruşturma tarafları gibi uzlaşma yolunu tercih etti.Bu kapsamda verilen idari para cezasında yüzde 25 indirim uygulayan Kurul, şirkete yaklaşık 21 milyon lira ceza verdi ve böylece soruşturma Vatan Bilgisayar bakımından sonlandırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/rekabet-kurulu-4-cimento-sirketine-765-milyon-tl-ceza-kesti-1096557158.html
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rekabet kurulu, vatan bilgisayar
rekabet kurulu, vatan bilgisayar

Rekabet Kurulu, Vatan Bilgisayar'a 21 milyon ceza kesti: 'Topla-dağıt kartelinin' bir parçası vurgusu yaptı

17:40 19.06.2025
© AARekabet Kurumu
Rekabet Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
© AA
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Rekabet Kurulu, rakipleriyle birlikte hareket ederek 'topla-dağıt karteli'nin bir parçası olduğu ve Rekabet Kanunu'nu ihlal ettiği gerekçesiyle Vatan Bilgisayar'a 21 milyon lira ceza verildi.
Rekabet Kurulu, Vatan Bilgisayar'a uzlaşma sonucunda 21 milyon lira ceza verilmesini kararlaştırdı. Şirketin, rakipleriyle hareket ederek "topla-dağıt karteli"nin bir parçası olduğu ve bu nedenle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği belirtildi.

Rekabete aykırı bilgi paylaşımı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurum, Fakir Elektrikli Ev Aletleri aracılığıyla Vatan Bilgisayar, Teknosa ve MediaMarkt arasında rekabete aykırı şekilde dolaylı bilgi paylaşımı yapıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında Vatan Bilgisayar hakkında kararını verdi.
Yapılan inceleme sonucunda şirketin, rakipleriyle hareket ederek "topla-dağıt karteli"nin bir parçası olduğu ve bu nedenle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği belirlendi.

Uzlaşmaya gitti cezası düştü

Vatan Bilgisayar, soruşturma sürecinde diğer soruşturma tarafları gibi uzlaşma yolunu tercih etti.
Bu kapsamda verilen idari para cezasında yüzde 25 indirim uygulayan Kurul, şirkete yaklaşık 21 milyon lira ceza verdi ve böylece soruşturma Vatan Bilgisayar bakımından sonlandırıldı.
Rekabet Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
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Rekabet Kurulu, 4 çimento şirketine 76,5 milyon TL ceza kesti
27 Mayıs, 14:02
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