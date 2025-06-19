https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/rekabet-kurulu-vatan-bilgisayara-21-milyon-ceza-kesti-topla-dagit-kartelinin-bir-parcasi-vurgusu-1097167082.html
Rekabet Kurulu, Vatan Bilgisayar'a 21 milyon ceza kesti: 'Topla-dağıt kartelinin' bir parçası vurgusu yaptı
Rekabet Kurulu, Vatan Bilgisayar'a 21 milyon ceza kesti: 'Topla-dağıt kartelinin' bir parçası vurgusu yaptı
Sputnik Türkiye
Rekabet Kurulu, rakipleriyle birlikte hareket ederek 'topla-dağıt karteli'nin bir parçası olduğu ve Rekabet Kanunu'nu ihlal ettiği gerekçesiyle Vatan... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T17:40+0300
2025-06-19T17:40+0300
2025-06-19T17:40+0300
ekonomi̇
rekabet kurulu
vatan bilgisayar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/04/1054430633_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9324dc96076a72796c7acabc9f46393c.jpg
Rekabet Kurulu, Vatan Bilgisayar'a uzlaşma sonucunda 21 milyon lira ceza verilmesini kararlaştırdı. Şirketin, rakipleriyle hareket ederek "topla-dağıt karteli"nin bir parçası olduğu ve bu nedenle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği belirtildi. Rekabete aykırı bilgi paylaşımı Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurum, Fakir Elektrikli Ev Aletleri aracılığıyla Vatan Bilgisayar, Teknosa ve MediaMarkt arasında rekabete aykırı şekilde dolaylı bilgi paylaşımı yapıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında Vatan Bilgisayar hakkında kararını verdi.Yapılan inceleme sonucunda şirketin, rakipleriyle hareket ederek "topla-dağıt karteli"nin bir parçası olduğu ve bu nedenle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği belirlendi.Uzlaşmaya gitti cezası düştüVatan Bilgisayar, soruşturma sürecinde diğer soruşturma tarafları gibi uzlaşma yolunu tercih etti.Bu kapsamda verilen idari para cezasında yüzde 25 indirim uygulayan Kurul, şirkete yaklaşık 21 milyon lira ceza verdi ve böylece soruşturma Vatan Bilgisayar bakımından sonlandırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/rekabet-kurulu-4-cimento-sirketine-765-milyon-tl-ceza-kesti-1096557158.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/04/1054430633_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_f58a132d7fb19f4f08e5c01b69e46f9c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rekabet kurulu, vatan bilgisayar
rekabet kurulu, vatan bilgisayar
Rekabet Kurulu, Vatan Bilgisayar'a 21 milyon ceza kesti: 'Topla-dağıt kartelinin' bir parçası vurgusu yaptı
Rekabet Kurulu, rakipleriyle birlikte hareket ederek 'topla-dağıt karteli'nin bir parçası olduğu ve Rekabet Kanunu'nu ihlal ettiği gerekçesiyle Vatan Bilgisayar'a 21 milyon lira ceza verildi.
Rekabet Kurulu, Vatan Bilgisayar'a uzlaşma sonucunda 21 milyon lira ceza verilmesini kararlaştırdı. Şirketin, rakipleriyle hareket ederek "topla-dağıt karteli"nin bir parçası olduğu ve bu nedenle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği belirtildi.
Rekabete aykırı bilgi paylaşımı
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurum, Fakir Elektrikli Ev Aletleri aracılığıyla Vatan Bilgisayar, Teknosa ve MediaMarkt arasında rekabete aykırı şekilde dolaylı bilgi paylaşımı yapıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında Vatan Bilgisayar hakkında kararını verdi.
Yapılan inceleme sonucunda şirketin, rakipleriyle hareket ederek "topla-dağıt karteli"nin bir parçası olduğu ve bu nedenle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği belirlendi.
Uzlaşmaya gitti cezası düştü
Vatan Bilgisayar, soruşturma sürecinde diğer soruşturma tarafları gibi uzlaşma yolunu tercih etti.
Bu kapsamda verilen idari para cezasında yüzde 25 indirim uygulayan Kurul, şirkete yaklaşık 21 milyon lira ceza verdi ve böylece soruşturma Vatan Bilgisayar bakımından sonlandırıldı.