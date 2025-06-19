https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/rekabet-kurulu-vatan-bilgisayara-21-milyon-ceza-kesti-topla-dagit-kartelinin-bir-parcasi-vurgusu-1097167082.html

Rekabet Kurulu, Vatan Bilgisayar'a 21 milyon ceza kesti: 'Topla-dağıt kartelinin' bir parçası vurgusu yaptı

Rekabet Kurulu, Vatan Bilgisayar'a 21 milyon ceza kesti: 'Topla-dağıt kartelinin' bir parçası vurgusu yaptı

Sputnik Türkiye

Rekabet Kurulu, rakipleriyle birlikte hareket ederek 'topla-dağıt karteli'nin bir parçası olduğu ve Rekabet Kanunu'nu ihlal ettiği gerekçesiyle Vatan... 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T17:40+0300

2025-06-19T17:40+0300

2025-06-19T17:40+0300

ekonomi̇

rekabet kurulu

vatan bilgisayar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/04/1054430633_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9324dc96076a72796c7acabc9f46393c.jpg

Rekabet Kurulu, Vatan Bilgisayar'a uzlaşma sonucunda 21 milyon lira ceza verilmesini kararlaştırdı. Şirketin, rakipleriyle hareket ederek "topla-dağıt karteli"nin bir parçası olduğu ve bu nedenle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği belirtildi. Rekabete aykırı bilgi paylaşımı Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurum, Fakir Elektrikli Ev Aletleri aracılığıyla Vatan Bilgisayar, Teknosa ve MediaMarkt arasında rekabete aykırı şekilde dolaylı bilgi paylaşımı yapıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında Vatan Bilgisayar hakkında kararını verdi.Yapılan inceleme sonucunda şirketin, rakipleriyle hareket ederek "topla-dağıt karteli"nin bir parçası olduğu ve bu nedenle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği belirlendi.Uzlaşmaya gitti cezası düştüVatan Bilgisayar, soruşturma sürecinde diğer soruşturma tarafları gibi uzlaşma yolunu tercih etti.Bu kapsamda verilen idari para cezasında yüzde 25 indirim uygulayan Kurul, şirkete yaklaşık 21 milyon lira ceza verdi ve böylece soruşturma Vatan Bilgisayar bakımından sonlandırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/rekabet-kurulu-4-cimento-sirketine-765-milyon-tl-ceza-kesti-1096557158.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rekabet kurulu, vatan bilgisayar