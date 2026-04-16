Eski Arsenal kalecisi Alex Manninger trafik kazasında hayatını kaybetti

Eski Arsenal ve Liverpool kalecisi Alex Manninger, Avusturya’da geçirdiği trafik kazası sonucu 48 yaşında hayatını kaybetti. 16.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-16T18:10+0300

spor

liverpool

arsenal

trafik

trafik kazası

trafik polisi

trafik ihlali

trafik cezaları

trafik kontrolü

Salzburg kenti yakınlarında sabah saatlerinde Alex Manninger’in kullandığı araç, hemzemin geçitte trenle çarpıştı.Olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkarılan Manninger’e sağlık ekipleri müdahale etti ancak deneyimli kaleci kurtarılamadı. Araçta yalnız olduğu belirtilen Manninger’in hayatını kaybettiği kazada, trende bulunan makinist ve yaklaşık 25 yolcunun ise yara almadığı bildirildi.Futbol kariyerine Austria Salzburg’da başlayan Manninger, 1997 yılında Arsenal’e transfer olarak Premier Lig’de forma giyen ilk Avusturyalı futbolcu olmuştu. Kariyerinde Juventus başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünde forma giyen tecrübeli kaleci, 2016-2017 sezonunda Liverpool’da kariyerini sonlandırmıştı.

