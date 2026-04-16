https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/eski-arsenal-kalecisi-alex-manninger-trafik-kazasinda-hayatini-kaybetti-1105069995.html
Eski Arsenal kalecisi Alex Manninger trafik kazasında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Eski Arsenal ve Liverpool kalecisi Alex Manninger, Avusturya'da geçirdiği trafik kazası sonucu 48 yaşında hayatını kaybetti. 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T18:10+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105069813_1:0:698:392_1920x0_80_0_0_283a2f874e4801d07da386147cc8e40c.jpg
Salzburg kenti yakınlarında sabah saatlerinde Alex Manninger’in kullandığı araç, hemzemin geçitte trenle çarpıştı.Olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkarılan Manninger’e sağlık ekipleri müdahale etti ancak deneyimli kaleci kurtarılamadı. Araçta yalnız olduğu belirtilen Manninger’in hayatını kaybettiği kazada, trende bulunan makinist ve yaklaşık 25 yolcunun ise yara almadığı bildirildi.Futbol kariyerine Austria Salzburg’da başlayan Manninger, 1997 yılında Arsenal’e transfer olarak Premier Lig’de forma giyen ilk Avusturyalı futbolcu olmuştu. Kariyerinde Juventus başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünde forma giyen tecrübeli kaleci, 2016-2017 sezonunda Liverpool’da kariyerini sonlandırmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105069813_88:0:611:392_1920x0_80_0_0_83e1453a5d06730a5b1e1d5bc5acc8fd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
