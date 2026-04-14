Trump: O fotoğrafta İsa değildim, doktordum
Trump, tartışma yaratan ve kısa sürede silinen yapay zeka görselinin kendisini Hz. İsa olarak değil Kızılhaç doktoru şeklinde tasvir ettiğini savundu. 14.04.2026, Sputnik Türkiye
© Fotoğraf : Donald Trump/Truth Social hesabı (Yapay Zeka İllüstrasyonu)
Trump, tartışma yaratan ve kısa sürede silinen yapay zeka görselinin kendisini Hz. İsa olarak değil Kızılhaç doktoru şeklinde tasvir ettiğini savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, 12 Nisan'da paylaştığı yapay zeka tarafından oluşturulan resmin kendisini Hz. İsa olarak değil, Kızılhaç doktoru olarak gösterdiğini iddia etti.
Gazetecilere yaptığı açıklamada Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir tasvir değildi. Bu bendim. Ben paylaştım ve bunun bir doktor olarak ben olduğumu ve Kızılhaç ile, bir Kızılhaç çalışanı olarak desteklediğimiz bir şeyle ilgili olduğunu düşündüm.

Bunu yeni duydum ve 'Bunu nasıl uydurdular?' dedim. Güya ben bir doktor olarak insanları iyileştiriyorum ve gerçekten de insanları iyileştiriyorum, hem de çok daha iyi hale getiriyorum."

Pazar günü Trump, Truth Social aracılığıyla kendisini İsa olarak gösteren, bir kişiyi iyileştirdiği gözüken bir fotoğraf paylaştı. Trump daha sonra, İran'daki ABD eylemlerini eleştiren Papa Leo'ya sert tepki gösterdikten kısa bir süre sonra paylaştığı bu fotoğrafı sildi. Fotoğraf, Katolikler tarafından geniş çapta eleştirildi.
Papa, ABD'nin İran halkına yönelik tehditlerini kabul edilemez olarak nitelendirdi. Nisan ayı başlarında, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in askeri personel için dua çağrısının ardından, Papa bir vaazında, egemenlik kurma arzusunun İsa Mesih'in yoluyla bağdaşmadığını belirtti.
