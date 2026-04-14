https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/trump-o-fotografta-isa-degildim-doktordum-1104989427.html
Trump: O fotoğrafta İsa değildim, doktordum
Sputnik Türkiye
Trump, tartışma yaratan ve kısa sürede silinen yapay zeka görselinin kendisini Hz. İsa olarak değil Kızılhaç doktoru şeklinde tasvir ettiğini savundu. 14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T00:09+0300
dünya
abd
donald trump
i̇sa
pete hegseth
i̇ran
kızılhaç
truth social
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0d/1104971460_0:178:598:514_1920x0_80_0_0_f5c46bd3399c370d1204f0286ce8a69b.png
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0d/1104971460_0:122:598:570_1920x0_80_0_0_b3eac9bf787204ba6ac404d57ca655ec.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, i̇sa, pete hegseth, i̇ran, kızılhaç, truth social
ABD Başkanı Donald Trump, 12 Nisan'da paylaştığı yapay zeka tarafından oluşturulan resmin kendisini Hz. İsa olarak değil, Kızılhaç doktoru olarak gösterdiğini iddia etti.
Gazetecilere yaptığı açıklamada Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Bu bir tasvir değildi. Bu bendim. Ben paylaştım ve bunun bir doktor olarak ben olduğumu ve Kızılhaç ile, bir Kızılhaç çalışanı olarak desteklediğimiz bir şeyle ilgili olduğunu düşündüm.
Bunu yeni duydum ve 'Bunu nasıl uydurdular?' dedim. Güya ben bir doktor olarak insanları iyileştiriyorum ve gerçekten de insanları iyileştiriyorum, hem de çok daha iyi hale getiriyorum."
Pazar günü Trump, Truth Social aracılığıyla kendisini İsa olarak gösteren, bir kişiyi iyileştirdiği gözüken bir fotoğraf paylaştı. Trump daha sonra, İran'daki ABD eylemlerini eleştiren Papa Leo'ya sert tepki gösterdikten kısa bir süre sonra paylaştığı bu fotoğrafı sildi. Fotoğraf, Katolikler tarafından geniş çapta eleştirildi.
Papa, ABD'nin İran halkına yönelik tehditlerini kabul edilemez olarak nitelendirdi. Nisan ayı başlarında, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in askeri personel için dua çağrısının ardından, Papa bir vaazında, egemenlik kurma arzusunun İsa Mesih'in yoluyla bağdaşmadığını belirtti.