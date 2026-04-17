İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Okulda silahlı eylem yapılacağı paylaşımı yapan iki çocuk tutuklandı
Okulda silahlı eylem yapılacağı paylaşımı yapan iki çocuk tutuklandı
Tekirdağ'da okul çevresinde silahlı eylem yapılacağı yönünde paylaşım yapan 2 çocuk tutuklandı. 17.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-17T14:40+0300
tekirdağ
okul saldırısı
iddia
tutuklama
tekirdağ, okul saldırısı, iddia, tutuklama
14:40 17.04.2026
Tekirdağ'da "okulda silahlı eylem yapılacağı" paylaşımlarına ilişkin gözaltına alınan 3 çocuktan 2'si tutuklandı.

Öğrenci gruplarında paylaşıldı

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Fatih Anadolu Lisesi çevresinde görevli polisler, öğretmen ve öğrenci gruplarından paylaşılan fotoğrafta yer alan kişilerin, okul çevresinde silahlı eylem yapacağına yönelik iddialar üzerine çalışma başlattı.
Fotoğraftakilerin 18 yaşından küçük M.A.S, E.U. ve A.B. olduğunu belirleyen polisler, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla M.A.S. ve E.U'yu adreslerinde gözaltına aldı, A.B. ise emniyete giderek teslim oldu.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, dijital materyallere ve 2 cep telefonuna el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.S. ve E.U. tutuklandı, A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
