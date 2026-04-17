https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/adalet-bakani-gurlek-acikladi-cocugun-sucundan-ailesi-de-sorumlu-tutulacak-cezalar-artirilacak-1105088206.html

Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: Çocuğun suçundan ailesi de sorumlu tutulacak, cezalar artırılacak

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, suça süreklenen çocuklara yönelik yeni yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, çocuğun... 17.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-17T12:10+0300

türki̇ye

akın gürlek

suça sürüklenen çocuk

kahramanmaraş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104867500_0:147:1454:965_1920x0_80_0_0_6a02afefe17ab5357819be64ea3e126f.jpg

Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının şokunu yaşarken Adalet Bakanı Akın Gürlek, suça sürüklenen çocuklara yönelik yeni yasal düzenlemeler hakkında konuştu. Bakan Gürlek, suçun sadece faili değil, o faili yetiştiren ve denetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen çevreyi de kapsayacak bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirtti. Cezaların da artırılacağını söyleyen Gürlek, sosyal medya ve dijital platformlardaki içeriklere yönelik yeni tedbirlerin de gündemde olduğunu kaydetti. Yeni düzenlemeler gündemde A Haber'e açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, özellikle suça sürüklenen çocuklara yönelik cezaların artırılması, sosyal medya düzenlemeleri ve dijital platformlardaki içeriklere ilişkin yeni tedbirlerin gündemde olduğunu ifade etti. Ayrıca sosyal ve görsel medyada teşvik edici yayınlara karşı da düzenlemeler yapılacağını belirtti.Sadece suçun failini değil çevresini de kapsayacakBakan Gürlek, suçun sadece faili değil, o faili yetiştiren ve denetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen çevreyi de kapsayacak bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Gerekirse ailelerimizi de bu konuda denetim ve bakım yükümlülüğü ihmal etme anlamında çocukların işlediği bazı suçlardan, özellikle de şiddet içeren suçlar ve adam öldürme gibi suçların sorumluluğunu da gündeme getireceğiz" ifadesini kullandı.Silahını muhafaza etmeyen ruhsat sahibine ceza gelecekBakan Gürlek açıklamalarını söyle sürdürdü: ❗"Aynı şekilde ruhsatlı olsa dahi silahların çocukların erişemeyeceği şekilde evde muhafaza edilmesi ve bu konuda usule aykırı muhafaza edilmesi nedeniyle de bir suç işlenmesi halinde ruhsat sahibi kişi hakkında cezai sorumluluk anlamında 6136 sayılı yasada düzenlemeler yapmayı da düşünüyoruz. ❗Okul ve benzeri yerlerde de işlenen adam öldürme eylemlerini nitelikli adam öldürme maddesi olarak düzenleme yapmayı düşünüyoruz.❗Televizyonlarda şiddeti özendirici, silah kullanmayı teşvik edici gibi görsellerin olduğu noktalarda da bununla ilgili gerekli adımları atıp ve özellikle cezai anlamda sorumluluk içeren düzenlemeler yapmayı düşünüyoruz"

türki̇ye

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

