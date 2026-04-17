https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/ogrencilerine-kalkan-olan-ayla-kara-ogretmeni-esi-anlatti-ben-okulu-cok-seviyorum-diyordu-1105078817.html

Öğrencilerine kalkan olan Ayla Kara öğretmeni eşi anlattı: 'Ben okulu çok seviyorum' diyordu

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın eşi Ramazan Kara, eşinin... 17.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-17T07:44+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/11/1105078663_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_1d40171427419268614e5724d0f62004.png

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden Öğretmen Ayla Kara, dün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Öğretmeni Ayla Kara'nın saldırı esnasında kendini öğrencilerine siper ederken hayatını kaybettiği ortaya çıktı.Binevler Taziye Evi'nde taziyeleri kabul eden Ayla Kara'nın eşi Ramazan Kara, eşinin hayatını öğrencilerine adamış bir eğitimci olduğunu söyledi.Yaşadığı acıyı tarif ederken zorlanan ve gözyaşlarına hakim olamayan Kara, "Örnek bir öğretmendi, öğrencilerini çok severdi. Emekliliği geldiği halde emekli olmamıştı. Bize 'ben okulu çok seviyorum' diyordu." ifadesini kullandı.Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün düzenlenen silahlı saldırıda biri öğretmen 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.Kahraman Ayla Öğretmen 55 yaşındaki Ayla Kara, görev yaptığı okulda matematik öğretmeni olarak eğitim veriyordu. Ayla Kara’nın 3 çocuk annesi olduğu, çocuklarından Furkan Kara’nın avukat, oğlu Ertuğrul Kara’nın öğrenci, kızı Dilara Karabıyık’ın ise evli olduğu öğrenildi.Mahallenin muhtarı Şaban Duman (56) Kara'nın hem çocukluk hem sınıf arkadaşı olduğunu söyledi.Kara ile Urganlı Atatürk İlkokulu ve Urganlı Ortaokulu'nda 8 yıl birlikte aynı sınıfta eğitim gördüklerini ifade eden Duman, Kara'nın 1985'te ailesiyle Turgutlu'ya taşındığını, lise eğitimine orada devam ettiğini belirtti.Duman, Kara'nın küçük yaşlardan itibaren çevresine karşı duyarlı bir insan olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/okul-mudurunu-ve-arkadaslarini-olumle-tehdit-ettigi-iddia-edildi-13-yasindaki-ogrenci-gozaltinda--1105066876.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

