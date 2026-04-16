Okul müdürünü ve arkadaşlarını ölümle tehdit ettiği iddia edildi: 13 yaşındaki öğrenci gözaltında
Sputnik Türkiye
Bolu'da okul müdürünü ve sınıf arkadaşlarını silahla vuracağına dair ses kaydı paylaştığı iddia edilen 13 yaşındaki Irak uyruklu öğrenci gözaltına alındı. 16.04.2026, Sputnik Türkiye
Bolu'da bir ortaokul müdürünü ve 10 sınıf arkadaşını silahla vuracağına dair ses kaydı paylaşan 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Irak uyruklu çocuk gözaltına alındı. Okul müdürü ihbar ettiBolu'da bir ortaokulun müdürü, dün akşam saatlerinde emniyete giderek okullarında eğitim gören Irak uyruklu öğrenci A.M.A.A. (13) hakkında şikayette bulundu. Okul müdürü, bir velinin uyarısıyla fark ettikleri WhatsApp uygulamasındaki ses kaydında, şüpheli öğrencinin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıları övdüğünü ve kendisine silah verilmesi halinde başta okul müdürü olmak üzere aynı sınıftaki 10 arkadaşını vuracağını ifade ettiğini bildirdi.Okul müdürünün şikayetiyle harekete geçen polis ekipleri, Cumhuriyet savcısının talimatıyla zanlının adresinde yaptıkları aramada cep telefonuna el koydu. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
