İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/okul-mudurunu-ve-arkadaslarini-olumle-tehdit-ettigi-iddia-edildi-13-yasindaki-ogrenci-gozaltinda--1105066876.html
Okul müdürünü ve arkadaşlarını ölümle tehdit ettiği iddia edildi: 13 yaşındaki öğrenci gözaltında
Bolu'da okul müdürünü ve sınıf arkadaşlarını silahla vuracağına dair ses kaydı paylaştığı iddia edilen 13 yaşındaki Irak uyruklu öğrenci gözaltına alındı. 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T16:14+0300
bolu
okul saldırısı
gözaltı
Bolu'da bir ortaokul müdürünü ve 10 sınıf arkadaşını silahla vuracağına dair ses kaydı paylaşan 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Irak uyruklu çocuk gözaltına alındı. Okul müdürü ihbar ettiBolu'da bir ortaokulun müdürü, dün akşam saatlerinde emniyete giderek okullarında eğitim gören Irak uyruklu öğrenci A.M.A.A. (13) hakkında şikayette bulundu. Okul müdürü, bir velinin uyarısıyla fark ettikleri WhatsApp uygulamasındaki ses kaydında, şüpheli öğrencinin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıları övdüğünü ve kendisine silah verilmesi halinde başta okul müdürü olmak üzere aynı sınıftaki 10 arkadaşını vuracağını ifade ettiğini bildirdi.Okul müdürünün şikayetiyle harekete geçen polis ekipleri, Cumhuriyet savcısının talimatıyla zanlının adresinde yaptıkları aramada cep telefonuna el koydu. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
16:14 16.04.2026
polis - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2026
Bolu'da bir ortaokul müdürünü ve 10 sınıf arkadaşısilahla vuracağına dair ses kaydı paylaşan 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Irak uyruklu çocuk gözaltına alındı.

Okul müdürü ihbar etti

Bolu'da bir ortaokulun müdürü, dün akşam saatlerinde emniyete giderek okullarında eğitim gören Irak uyruklu öğrenci A.M.A.A. (13) hakkında şikayette bulundu. Okul müdürü, bir velinin uyarısıyla fark ettikleri WhatsApp uygulamasındaki ses kaydında, şüpheli öğrencinin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıları övdüğünü ve kendisine silah verilmesi halinde başta okul müdürü olmak üzere aynı sınıftaki 10 arkadaşını vuracağını ifade ettiğini bildirdi.
Okul müdürünün şikayetiyle harekete geçen polis ekipleri, Cumhuriyet savcısının talimatıyla zanlının adresinde yaptıkları aramada cep telefonuna el koydu. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
TÜRKİYE
'Okula saldırı olabilir' paylaşımı yapan öğrenci tutuklandı
12:24
