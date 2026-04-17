Meteoroloji'den çifte uyarı: Şiddetli sağanak ve rüzgar etkili olacak

Meteoroloji'nin bugünkü tahminlerine göre Akdeniz, Ege'nin ve İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi sağanak yağışlı. Marmara'da...

2026-04-17T07:18+0300

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Nisan hava durumu tahminlerine göre Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Siirt hariç) ile Sakarya, Bilecik, Çorum, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Antalya'nın doğu kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meteorolojik uyarılarKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya'nın doğu kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sel, su baskını gibi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’da kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile Kayseri, Niğde çevrelerinde güney doğulu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAParçalı ve az bulutlu, akçam saatlerinden sonra Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ÇANAKKALE - 17°C - Parçalı ve az bulutluEDİRNE - 20°C - Parçalı ve az bulutluİSTANBUL - 16°C - Parçalı ve az bulutluSAKARYA - 19°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.A.KARAHİSAR - 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ - 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR - 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA - 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güney doğulu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgede toz taşınımı görülmesi tahmin ediliyor.ANTALYA - 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.BURDUR - 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıADANA - 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun güneydoğusunda güney doğulu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA - 23°C - Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıESKİŞEHİR - 23°C - Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıKAYSERİ - 24°C - Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıKONYA - 21°C - Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU - 23°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıDÜZCE - 22°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıKASTAMONU - 21°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıZONGULDAK - 14°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, Çorum, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA - 24°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutluRİZE - 14°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutluSAMSUN - 16°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutluTRABZON - 14°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı ile Erzurum, Muş ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tunceli ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıKARS - 14°C - Parçalı ve az bulutluMALATYA - 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıVAN - 12°C - Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Siirt hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin batısında toz taşınımı görülmesi bekleniyor.DİYARBAKIR - 23°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP - 23°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.SİİRT - 22°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutluŞANLIURFA - 23°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

