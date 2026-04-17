Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/meteorolojiden-cifte-uyari-siddetli-saganak-ve-ruzgar-etkili-olacak-1105078094.html
Meteoroloji'den çifte uyarı: Şiddetli sağanak ve rüzgar etkili olacak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'nin bugünkü tahminlerine göre Akdeniz, Ege'nin ve İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi sağanak yağışlı. Marmara'da... 17.04.2026, Sputnik Türkiye
yaşam
hava durumu
hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
sağanak yağış uyarısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/03/1104733099_0:186:2981:1863_1920x0_80_0_0_257f2da66402f1efdfb501b68a7ae186.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/03/1104733099_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_db53018941ec0c68005f623bd2645af0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
07:18 17.04.2026
© AA / Ömer Faruk Salmansağanak
sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2026
© AA / Ömer Faruk Salman
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü tahminlerine göre Akdeniz, Ege'nin ve İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi sağanak yağışlı. Marmara’da, Doğu Akdeniz ile Kayseri, Niğde çevrelerinde rüzgarın hızı saatte 60 km'ye varıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Nisan hava durumu tahminlerine göre Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Siirt hariç) ile Sakarya, Bilecik, Çorum, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Antalya'nın doğu kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojik uyarılar

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya'nın doğu kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sel, su baskını gibi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’da kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile Kayseri, Niğde çevrelerinde güney doğulu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, akçam saatlerinden sonra Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE - 17°C - Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE - 20°C - Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL - 16°C - Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA - 19°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR - 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ - 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR - 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA - 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güney doğulu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgede toz taşınımı görülmesi tahmin ediliyor.
ANTALYA - 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR - 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA - 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun güneydoğusunda güney doğulu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA - 23°C - Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR - 23°C - Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KAYSERİ - 24°C - Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KONYA - 21°C - Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU - 23°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DÜZCE - 22°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KASTAMONU - 21°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK - 14°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, Çorum, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA - 24°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
RİZE - 14°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
SAMSUN - 16°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
TRABZON - 14°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı ile Erzurum, Muş ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tunceli ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KARS - 14°C - Parçalı ve az bulutlu
MALATYA - 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
VAN - 12°C - Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Siirt hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin batısında toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR - 23°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP - 23°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT - 22°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
ŞANLIURFA - 23°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2026
YAŞAM
Yağmur geliyor: Hangi illerde etkili olacak? Kaç gün sürecek?
Dün, 16:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала