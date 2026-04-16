Yağmur geliyor: Hangi illerde etkili olacak? Kaç gün sürecek?

Yağmur geliyor: Hangi illerde etkili olacak? Kaç gün sürecek?

Sputnik Türkiye

Mevsim sıcaklıklarının üzerinde seyreden hava, hafta sonunda yağmura dönüyor. Hafta sonu Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava hakim olacak. 16.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-16T16:28+0300

2026-04-16T16:28+0300

2026-04-16T16:28+0300

yaşam

doğu anadolu

güneydoğu anadolu

doğu karadeniz

hava durumu

hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

istanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Bilecik, Bolu, Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.Rüzgarın Marmara’da kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile Kayseri ve Niğde çevrelerinde güneydoğulu yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.Toz taşınımına dikkatÖte yandan yarın, Türkiye'nin güney ve batı kesimlerinde toz taşınımı da bekleniyor.Cumartesi günü, yurtta parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Kıyı Ege, Çanakkale Boğazı ve Edirne'nin batısı dışında kalan diğer bölgelerin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde geçeceği tahmin ediliyor.Yağışlar, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Sivas, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli öngörülüyor.Rüzgarın, Marmara'da kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.Pazar günü ise ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürecek.Bu kapsamda, Kıyı Ege, Çanakkale Boğazı ve Edirne'nin batısı dışında kalan diğer bölgelerin aralıklı, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıklarının ise hafta sonunda kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor.

doğu anadolu

güneydoğu anadolu

doğu karadeniz

Sputnik Türkiye

doğu anadolu, güneydoğu anadolu, doğu karadeniz, hava durumu, hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu