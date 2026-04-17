Lübnan Meclis Başkanı: Ulusal birlik ve toplumsal barış, kırmızı çizgimizdir
Lübnan Meclis Başkanı: Ulusal birlik ve toplumsal barış, kırmızı çizgimizdir
Lübnan Meclis Başkanı, ülkedeki ulusal birlik ve toplumsal barışın korunmasının hayati olduğunu vurguladı. Berri, bu değerlere yönelik her türlü tehdidin...
2026-04-17T15:50+0300
2026-04-17T15:50+0300
2026-04-17T15:50+0300
Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ülkede ulusal birlik ve toplumsal barışın 'kırmızı çizgi' olduğunu belirterek bu çizginin aşılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Berri, eski İletişim Bakanı Muhammed Şukayr başkanlığındaki “Hepimiz Beyrut’uz” topluluğundan bir heyeti başkent Beyrut’taki konutunda kabul etti.Berri, “Ulusal birlik ve toplumsal barış, hiçbir koşulda aşılmasına izin vermeyeceğimiz kırmızı çizgimizdir” ifadelerini kullandı.'İç barışa saldırı, Lübnan'a müdahaledir'Berri, iç barışa yönelik her türlü girişimin ülkenin varlığına yönelik bir tehdit anlamına geldiğini belirterek, “Bu tür girişimler, ancak fitneyle başarı arayan düşman İsrail’in projelerine hizmet eder” dedi.Geçici ateşkes süreciABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan’ın güneyindeki bazı bölgelerde varlıklarını sürdüreceklerini belirtmişti. Öte yandan bugünkü açıklamasında ateşlesin 'geçici' olduğunu vurgulayan Katz, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Lübnan'daki topraklarından çekilmediğini ve İsrail'in bu ülkedeki kalan misyonlarının gerekirse güç kullanarak tamamlanacağını söyledi.
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, lübnan, beyrut, i̇srail
Lübnan Meclis Başkanı: Ulusal birlik ve toplumsal barış, kırmızı çizgimizdir
Lübnan Meclis Başkanı, ülkedeki ulusal birlik ve toplumsal barışın korunmasının hayati olduğunu vurguladı. Berri, bu değerlere yönelik her türlü tehdidin Lübnan'ın varlığına yönelik bir müdahale olacağını söyledi.
Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ülkede ulusal birlik ve toplumsal barışın 'kırmızı çizgi' olduğunu belirterek bu çizginin aşılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.
Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Berri, eski İletişim Bakanı Muhammed Şukayr başkanlığındaki “Hepimiz Beyrut’uz” topluluğundan bir heyeti başkent Beyrut’taki konutunda kabul etti.
Berri, “Ulusal birlik ve toplumsal barış, hiçbir koşulda aşılmasına izin vermeyeceğimiz kırmızı çizgimizdir” ifadelerini kullandı.
'İç barışa saldırı, Lübnan'a müdahaledir'
Berri, iç barışa yönelik her türlü girişimin ülkenin varlığına yönelik bir tehdit anlamına geldiğini belirterek, “Bu tür girişimler, ancak fitneyle başarı arayan düşman İsrail’in projelerine hizmet eder” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan’ın güneyindeki bazı bölgelerde varlıklarını sürdüreceklerini belirtmişti.
Öte yandan bugünkü açıklamasında ateşlesin 'geçici' olduğunu vurgulayan Katz, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Lübnan'daki topraklarından çekilmediğini ve İsrail'in bu ülkedeki kalan misyonlarının gerekirse güç kullanarak tamamlanacağını söyledi.