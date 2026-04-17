https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/lubnan-meclis-baskani-ulusal-birlik-ve-toplumsal-baris-kirmizi-cizgimizdir-1105100602.html

Lübnan Meclis Başkanı: Ulusal birlik ve toplumsal barış, kırmızı çizgimizdir

Lübnan Meclis Başkanı, ülkedeki ulusal birlik ve toplumsal barışın korunmasının hayati olduğunu vurguladı. Berri, bu değerlere yönelik her türlü tehdidin...

2026-04-17T15:50+0300

dünya

ortadoğu

lübnan

beyrut

i̇srail

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103374/97/1033749764_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_d4439881cb13f9903fd9f86767056cdc.jpg

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ülkede ulusal birlik ve toplumsal barışın 'kırmızı çizgi' olduğunu belirterek bu çizginin aşılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Berri, eski İletişim Bakanı Muhammed Şukayr başkanlığındaki “Hepimiz Beyrut’uz” topluluğundan bir heyeti başkent Beyrut’taki konutunda kabul etti.Berri, “Ulusal birlik ve toplumsal barış, hiçbir koşulda aşılmasına izin vermeyeceğimiz kırmızı çizgimizdir” ifadelerini kullandı.'İç barışa saldırı, Lübnan'a müdahaledir'Berri, iç barışa yönelik her türlü girişimin ülkenin varlığına yönelik bir tehdit anlamına geldiğini belirterek, “Bu tür girişimler, ancak fitneyle başarı arayan düşman İsrail’in projelerine hizmet eder” dedi.Geçici ateşkes süreciABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan’ın güneyindeki bazı bölgelerde varlıklarını sürdüreceklerini belirtmişti. Öte yandan bugünkü açıklamasında ateşlesin 'geçici' olduğunu vurgulayan Katz, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Lübnan'daki topraklarından çekilmediğini ve İsrail'in bu ülkedeki kalan misyonlarının gerekirse güç kullanarak tamamlanacağını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/katz-ateskes-gecici-israil-lubnandaki-mevzilerinden-cekilmiyor-1105097802.html

lübnan

beyrut

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

