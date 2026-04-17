Katz: Ateşkes geçici, İsrail Lübnan'daki mevzilerinden çekilmiyor
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, gece yarısı başlayan 10 günlük İsrail-Hizbullah ateşkesinin "geçici" olduğunu, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Lübnan'daki... 17.04.2026, Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, gece yarısı başlayan 10 günlük İsrail-Hizbullah ateşkesinin "geçici" olduğunu, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Lübnan'daki topraklarından çekilmediğini ve İsrail'in bu ülkedeki kalan misyonlarının gerekirse güç kullanarak tamamlanacağını söyledi.
Katz, bugün yaptığı açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri, temizlediği ve ele geçirdiği tüm bölgeleri elinde tutuyor ve tutmaya devam edecek" dedi ve ekledi:
Lübnan'a yapılan kara harekatı ve Lübnan genelinde Hizbullah'a karşı yapılan saldırılar birçok başarıya imza attı, ancak henüz tamamlanmadı.
Katz, anlaşmayla ilgili olarak, "Lübnan'da Hizbullah'a karşı bir savaşın ortasındayız, geçici bir donma ve 10 günlük bir ateşkes söz konusu" dedi.
“Tanımladığımız hedef, Hizbullah’ın silahlarını askeri veya diplomatik yollarla ortadan kaldırmak operasyonun amacıydı ve hala da öyle” ifadelerini kullanırken ekledi:
Buna bağlıyız. Şu anda, ABD başkanının doğrudan katılımı ve bu hedefe olan bağlılığıyla önemli bir diplomatik kaldıraç da yaratıldı ve Lübnan hükümetine baskı uygulanıyor.
Trump, ateşkesin ardından Lübnan ve İsrail arasında doğrudan görüşmeler yapıldığını söylemişti.