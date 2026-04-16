Lübnan ve İsrail arasında ateşkes ilan edildi

Lübnan ve İsrail arasında ateşkes ilan edildi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Lübnan ve İsrail arasında 10 günlük ateşkes ilan edildiğini duyurdu. 16.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-16T18:49+0300

2026-04-16T18:49+0300

2026-04-16T19:25+0300

Lübnan ve İsrail arasında 10 günlük ateşkes ilan edildi.ABD Başkanı Donald Trump, ''Az önce Lübnan Cumhurbaşkanı, Sayın Joseph Avn ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yla çok iyi görüşmeler gerçekleştirdim. Bu iki lider, ülkeleri arasında barışı sağlamak amacıyla saat 17.00’de (ABD Doğu Saati) başlayacak 10 günlük bir ateşkes ilan etme konusunda anlaşmıştır'' açıklamasında bulundu.Trump, ''İsrail Başbakanı Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’u, İsrail ve Lübnan arasında 1983’ten bu yana gerçekleştirilecek ilk anlamlı görüşmeler için Beyaz Saray’a davet edeceğim; bu çok uzun bir zaman önceydi. Her iki taraf da barış görmek istiyor ve bunun hızlı bir şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum'' dedi.

lübnan

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lübnan, ortadoğu, i̇srail