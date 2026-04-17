Lavrov: Ortadoğu'daki kriz Avrasya'nın güvenliğini etkiledi
BDT'den mevkidaşlarıyla yaptığı toplantının ardından basının karşısına çıkan Lavrov, Ortadoğu ve Ukrayna etrafındaki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. 17.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-17T14:56+0300
14:56 17.04.2026
BDT'den mevkidaşlarıyla yaptığı toplantının ardından basının karşısına çıkan Lavrov, Ortadoğu ve Ukrayna etrafındaki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Basra Körfezi'nden başlayarak tüm Ortadoğu'ya yayılan krizin, Avrasya kıtasındaki güvenlik dengelerini ve temel eğilimleri kökten değiştirdiğini vurguladı.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, bölgesel çatışmaların kıtasal etkilerine dikkat çekti.

Lavrov, Basra Körfezi bölgesinde patlak veren ve günümüzde tüm Ortadoğu'yu etkisi altına alan krizin, Avrasya kıtasındaki genel gidişatı derinden sarstığını belirtti.

Dışişleri Bakanı, yaşanan bu sürecin ülkelerin güvenliklerini sağlama yöntemleri açısından da durumu değiştirdiğini kaydederek, "Basra Körfezi bölgesinde yaratılan ve aslında tüm Ortadoğu'yu kapsayan kriz, ülkelerin güvenliğini sağlama yolları da dahil olmak üzere Avrasya kıtasındaki genel eğilimleri kökten değiştiriyor" ifadelerini kullandı.

'Ukrayna krizinde somut girişim görmüyoruz'

Lavrov, toplantı kapsamında meslektaşlarını Ukrayna krizine yönelik son gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini anlattı.

Lavrov, çözüm arayışlarındaki durgunluğa değinerek, mevcut durumda barışçıl bir çözüm için masada somut bir öneri bulunmadığının altını çizdi.

Dışişleri Bakanı, "Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabalarla ilgili son gelişmeler hakkında meslektaşlarımızı bilgilendirdik. Şu an burada herhangi bir somut girişim gözlemlenmiyor" açıklamasında bulundu.
