https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/kotu-neden-daha-fazla-ilgi-goruyor-prof-dr-turkcapar-sosyal-medyada-ilgi-gormek-isteyen-cok-daha-1105058157.html

Kötü neden daha fazla ilgi görüyor? Prof. Dr. Türkçapar: Sosyal medyada ilgi görmek isteyen çok daha kötü şeyler yapıyor

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Hakan Türkçapar Anlat Bakalım'da olumsuz duygular ile baş etmenin yollarını anlattı. Türkçapar ayrıca "Sosyal medyada ilgi çekmek isteyenler sürekli...

2026-04-17T13:04+0300

2026-04-17T13:58+0300

anlat bakalim

türkiye

hakan türkçapar

psikoloji

psikolojik rahatsızlık

psikolojik şiddet

sosyal medya

yapay zeka

son dakika

psikolog

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/11/1105090678_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_59bf64372d4cccecdca9540055e131ef.png

Son dakika gelişmeler, art arda gelen olumsuz haberler insan psikolojisini, toplumun durumunu olumsuz etkiler oldu. Peki ruh halini daha sağlıklı tutabilmek için ne gibi yöntemler izlenmeli? Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği Başkanı Hakan Türkçapar Sputnik Türkiye'de Anlat Bakalım programına konuk oldu. 'İnsanlar haberleri duydukça, yaşıyormuşçasına etkilenir'Türkçapar, insanların duyduğu şahit olduğu olaylardan zaman zaman yaşıyormuşçasına etkilenebildiğini vurguladı:'Olumsuzluğu pasif olarak izlersek psikolojimiz olumsuz etkilenir'Prof. Dr. Hakan Türkçapar, olumsuz durum ve duygularla baş edebilmek için 'harekete geçmenin' kritik önemde olduğunu ifade etti ve şunları söyledi:Olumsuz duygu ile nasıl baş edilir? 'Kötü neden daha fazla ilgi görüyor?'Türkçapar 'Özellikle sosyal medyada 'kötü ve olumsuz içeriklerin' neden daha fazla ilgi gördüğünü ise şu şekilde açıkladı:'Sosyal medyada ilgi çekmek isteyenler sürekli daha farklı daha kötü şeyler yapabiliyor'Türkçapar hem gündelik hayatta hem de sosyal medyada ilgi çekmek isteyenlerin 'daha kötü şeyler' yapabildiğine dikkat çekti:'Yapay zeka kullanırken karşınızda bir insan olmadığını bilmeniz gerek''Yapay zekadan tanı koymasını beklemek çok yanlış'Prof. Dr. Türkçapar, yapay zeka kullanımının nasıl sakıncalı olabileceğine dair de konuştu. Özellikle hastalık içerikli paylaşımların yanıltıcı olabileceğini dile getirdi:Kendine iyi olmak bencillik midir?'Boş boş durmak da gerekiyor mu? İnsan yapısının aynı anda birden fazla iş ile ilgilenebilmek için uygun olmadığını söyleyen Türkçapar, durumu şöyle açıkladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/saldirgan-isa-aras-mersinlinin-profilinde-kullandigi-elliot-rodger-olayi-neydi-incel-topluluklar-1105050326.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

SON HABERLER

tr_TR

