https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/taylandda-duzenlenen-dunyanin-en-buyuk-su-savasinda-191-kisi-oldu-1105058391.html

Tayland’da düzenlenen 'dünyanın en büyük su savaşı'nda 191 kişi öldü

Tayland'da geleneksel yeni yıl kutlamalarının ilk üç gününde meydana gelen trafik kazlarında 191 kişi öldü. Taylandlılar 'Dünyanın en büyük su savaşı' olarak... 16.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-16T12:46+0300

yaşam

asya & pasifik

bangkok

tayland

dünya sağlık örgütü (dsö)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105057836_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_c556ad6a67952379e75d2452e9a7fc58.jpg

Tayland’da her yıl düzenlenen ve “dünyanın en büyük su savaşı” olarak bilinen Songkran festivali, bu yıl da ağır bir bilanço ile gündeme geldi. Yerel medyadaki haberlere göre festivalin ilk üç gününde ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında toplam 191 kişi hayatını kaybetti.Ülkede yıl boyunca günlük ortalama trafik kazası kaynaklı ölümler 38 civarında seyrederken, festival döneminde bu sayının hızla yükselmesi dikkat çekti.Milyonlar aynı anda yola çıkıyorKutlamalar kapsamında milyonlarca kişi başta Bangkok olmak üzere büyük şehirlerden memleketlerine doğru yola çıkıyor. Yoğun trafik nedeniyle yolların ciddi risk oluşturduğu belirtiliyor.Hükümetin artırdığı polis denetimleri ve alkollü araç kullanımına karşı yürütülen kampanyalara rağmen kazaların önüne geçilemedi. Festivalin ilk gününde 51 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.Yetkililere göre kazaların başlıca nedenleri arasında yüzde 42 ile aşırı hız ilk sırada yer alırken, yüzde 27,4 ile alkollü araç kullanımı ikinci sırada bulunuyor. Uzmanlar, kask takmama ve trafik kurallarına uyulmamasının da ölümleri artırdığını vurguluyor.'Yedi tehlikeli gün' uyarısıFestival dönemi Tayland’da “yedi tehlikeli gün” olarak adlandırılıyor. Uzmanlar, bu süreçte trafik kazalarının her yıl benzer şekilde arttığına dikkat çekiyor.Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Tayland, trafik kazalarının en ölümcül olduğu ülkeler arasında üst sıralarda yer alıyor.Güvenlik önlemleri artırıldıFestival sırasında güvenlik güçleri de sıkı önlemler alıyor. Trafiği engelleyerek çevreyi rahatsız ettikleri gerekçesiyle 7 turistin gözaltına alındığı bildirildi.Her yıl yaklaşık 500 bin yabancı turisti çeken festivalin, ülke ekonomisine yaklaşık 900 milyon dolarlık katkı sağladığı ifade ediliyor. Ancak ruhsal arınma ve yeni başlangıçları simgeleyen bu geleneksel kutlama, her yıl yaşanan can kayıpları nedeniyle eleştirilerin odağında yer almayı sürdürüyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

