Lübnan'da geçici ateşkes sonrası dönüş başladı: 6 hafta sonra siviller evlerine dönüyor

İsrail ile Lübnan arasında varılan geçici ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından, çatışmalar nedeniyle yerinden edilen siviller evlerine dönmeye başladı.
ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan ateşkesin ardından yaklaşık 6 haftadır evlerinden uzak kalan Lübnanlıların dönüş sürecinin aşamalı olarak ilerliyor.
Lübnan'ın başkenti Beyrut’un güneyinde yer alan Dahiye bölgesine yönelik geri dönüşlerin yoğunlaştığı gözlemlendi.
İki ülke arasında gerçekleştirilen geçici ateşkes 10 gün sürecek.
Trump, dün gece Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefon görüşmelerinde bulunmuştu.
İki ülke arasında 1983'ten bu yana ilk kez gerçekleştirilecek görüşmeler için liderleri Beyaz Saray'a davet ettiğini açıklayan Trump, geçici ateşkes yapıldığını duyurmuştu.
Lübnan'da oluşan yıkım görüntülendi.
