İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti: 7.5 milyon abonesi olan hesap hakkında soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Youtube'da abone sayısı 7.5 milyonu geçen 'Minecraft Parodileri' isimli hesap hakkında soruşturma başlattı. 17.04.2026, Sputnik Türkiye
17:54 17.04.2026
İstanbul Adliye - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2026
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Youtube'da abone sayısı 7.5 milyonu geçen 'Minecraft Parodileri' isimli hesap hakkında soruşturma başlattı.
Youtube'da abone sayısı 7.5 milyonu geçen Minecraft Parodileri isimli hesap hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Suç İşlemeye Alenen Tahrik' ve 'Suçu ve Suçluyu Övme' suçlarından resen soruşturma başlattı. İlgili sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Şiddete yönlendirici söz ve beyanlar tespit edildi

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:
"Ülkemizde son günlerde yaşanan okullarımıza, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yönelik menfur silahlı saldırılar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, özellikle okul çağındaki çocukları diğer öğrencilere ve öğretmenlere karşı şiddet içerikli eylemleri gerçekleştirmeye teşvik edici, şiddete yönlendirici, şiddet ve suç teşkil eden eylemleri meşru gösteren ve bu eylemleri tasvip eden görüntü ile söz ve beyanlara yer verildiği tespit edilen ve Youtube isimli sosyal medya platformunda abone sayısı 7,5 milyonu aşan 'Minecraft Parodileri' rumuzlu/isimli hesap hakkında TCK'nun 214. Maddesinde düzenlenen Suç İşlemeye Alenen Tahrik ve TCK'nun 215. Maddesinde düzenlenen Suçu ve Suçluyu Övme suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır.

Erişim engellendi

Başlatılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından söz konusu hesaba erişimin engellenmesine dair karar verilmesi hususundaki talebimiz üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ilgili sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine karar verilmiştir."
Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: 411 kişi yakalandı, bin 866 adrese erişim engeli getirildi
