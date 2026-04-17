https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-harekete-gecti-75-milyon-abonesi-olan-hesap-hakkinda-sorusturma--1105104573.html

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti: 7.5 milyon abonesi olan hesap hakkında soruşturma

2026-04-17, Sputnik Türkiye

2026-04-17T17:54+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072211893_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7019322a576e5a56a2e46027155ba31a.jpg

Youtube'da abone sayısı 7.5 milyonu geçen Minecraft Parodileri isimli hesap hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Suç İşlemeye Alenen Tahrik' ve 'Suçu ve Suçluyu Övme' suçlarından resen soruşturma başlattı. İlgili sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Şiddete yönlendirici söz ve beyanlar tespit edildi Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: "Ülkemizde son günlerde yaşanan okullarımıza, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yönelik menfur silahlı saldırılar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, özellikle okul çağındaki çocukları diğer öğrencilere ve öğretmenlere karşı şiddet içerikli eylemleri gerçekleştirmeye teşvik edici, şiddete yönlendirici, şiddet ve suç teşkil eden eylemleri meşru gösteren ve bu eylemleri tasvip eden görüntü ile söz ve beyanlara yer verildiği tespit edilen ve Youtube isimli sosyal medya platformunda abone sayısı 7,5 milyonu aşan 'Minecraft Parodileri' rumuzlu/isimli hesap hakkında TCK'nun 214. Maddesinde düzenlenen Suç İşlemeye Alenen Tahrik ve TCK'nun 215. Maddesinde düzenlenen Suçu ve Suçluyu Övme suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır.Erişim engellendiBaşlatılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından söz konusu hesaba erişimin engellenmesine dair karar verilmesi hususundaki talebimiz üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ilgili sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine karar verilmiştir."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

