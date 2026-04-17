Arap uzman: Trump’ın İran açıklamaları belirsizliklerle dolu

İran uzmanı araştırmacı Usame Hamdi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'la "iyi ilişkiler" olduğu yönündeki sözlerinin kamuoyu için sürpriz olduğunu ve... 17.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-17T20:51+0300

İran uzmanı araştırmacı Usame Hamdi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la “iyi ilişkilere” sahip olduğu yönündeki açıklamalarının geniş bir tartışma başlattığını, bu ifadelerin kamuoyu açısından beklenmedik olduğunu söyledi.Hamdi, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Trump’ın sık sık çelişkiler üzerine kurulu söylemleri ve “öngörülemez” kişiliği nedeniyle bu tür beyanlara dayanmanın zor olduğunun altını çizdi.Uzman, Trump’ın İran’a yönelik olumlu mesajlarının, İranlı savaşçıların gücüne dair övgülerini de kapsadığını belirterek, bunların Tahran’ın, herhangi bir olası anlaşmanın temel şartı olarak İran halkına ve yönetimine saygı gösterilmesi yönündeki talepleriyle bağlantılı olabileceğini ifade etti.Öte yandan Hamdi, Washington ile Tahran arasında gerçekte iyi ilişkiler bulunmadığını vurgulayarak, Trump’ın bu yöndeki iddialarının, daha önce izlenen tırmanma ve savaş politikasıyla çeliştiğine dikkat çekti.Hamdi, Trump’ın şu anki manevra alanının sınırlı olduğunu, fiilen savaşın sonlandırılmasından başka seçeneği kalmadığını dile getirdi. ABD anayasasına göre savaşın yürütülme süresinin dolmasına işaret eden uzman, askeri operasyonlara yeniden başlamak için Kongre’den, süre ve bütçesi net şekilde tanımlanmış yeni bir onay alınmasının gerekeceğini hatırlattı.Uzman, savaşın başlamasından 40 gün sonra ve ABD içinde ortaya çıkan olumsuz ekonomik etkiler ışığında, Kongre’nin mevcut tutumu dikkate alındığında böyle bir onay almanın zor göründüğünü sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/amerikan-basinindan-3-sayfalik-anlasma-ve-20-milyar-dolar-iddiasi-1105105086.html

