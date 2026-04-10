Yapay zeka videoları savaşın seyrini etkileyebilir mi? ABD ve İsrail, İran’a saldırılarda yapay zekayı nasıl kullanıyor?

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırısıyla başlayan savaş sürerken, tarafların ateşkes için İslamabad'da bir araya gelmesi bekleniyor. Bu süreçte sosyal... 10.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-10T16:08+0300

ali murat kırık

ABD ve İsrail’in, nükleer görüşmeler sürerken 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırısıyla başlayan savaşın ardından, Beyaz Saray’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Tarafların, kalıcı ateşkes görüşmeleri için Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Cumartesi sabahı bir araya gelmesi bekleniyor. Savaş devam ederken ise sosyal medyada yayılan yapay zeka videoları ise gündemin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi. Özellikle İran’ı destekleyen yapay zeka üretimi onlarca video, milyonlarca izlenmeye ulaştı. Peki bu içerikler neden kullanılıyor? Yapay zeka videoları savaşın seyrini etkileyebilir mi? ABD ve İsrail, İran’a yönelik saldırılarda yapay zekadan nasıl faydalanıyor? Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, tüm bu soruları Sputnik Türkiye için değerlendirdi.ABD ve İsrail, İran’a saldırılarda yapay zekayı nasıl kullanıyor?Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, ABD ve İsrail’in, yapay zekayı en çok hedef belirleme ve istihbarat analizinde kullandığını belirtti:“ABD ve İsrail, yapay zekayı en çok hedef belirleme ve istihbarat analizinde kullanıyor. Uydu görüntüleri, telefon sinyalleri ve saha verileri yapay zeka ile hızlıca analiz edilerek “hangi nokta vurulmalı?” sorusuna daha hızlı cevap veriliyor. Ayrıca İHA’ların yönlendirilmesi ve operasyonların planlanması da bu sistemlerle destekleniyor. Yani yapay zeka, savaşın hızını ve hassasiyetini artıran bir araç haline gelmiş durumda.”‘Yapay zeka savaşı daha kolay hale getirdikçe, devletlerin çatışmaya girme eşiği de düşebilir’Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yapay zeka kullanımında karar vericiliğin önemimi sözlerle anlattı:‘İran’ın paylaştığı yapay zeka videoları doğrudan savaş kazanmaz ama insanların neye inandığını etkiler’Prof. Dr. Ali Murat Kırık, İran’ın paylaştığı yapay zeka videolarının savaşın psikolojik cephesinde önemli bir avantaj sağladığını söyledi:“İran’ın paylaştığı yapay zeka videoları doğrudan savaş kazanmaz ama insanların neye inandığını etkiler. Örneğin sahte zafer görüntüleri ya da abartılmış saldırı videoları, halkın moralini yükseltebilir veya karşı tarafı psikolojik olarak etkileyebilir. Bu da savaşın “psikolojik cephesinde” önemli bir avantaj sağlar. Bu yüzden bu içerikleri bir “dijital silah” olarak görmek mantıklı. Çünkü silah sadece fiziksel zarar vermez; bazen insanların düşüncesini değiştirmek daha güçlü bir etkidir. Ama bu silahın gücü sınırsız değil. Eğer insanlar gördüğü içeriği sorgularsa, bu tür manipülasyonlar etkisini kaybeder. Yani en büyük savunma yine bilinçli toplumdur.”‘İnsanlar artık savaşı sadece gerçek görüntülerle değil, yapay zeka ile üretilmiş videolarla da görüyor’Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yapay zeka ile oluşturulan görüntülerin insanların savaş algısını ciddi bir şekilde değiştirdiğinin altını çizdi:“Bu içerikler halkın savaş algısını, ciddi şekilde değiştiriyor. İnsanlar artık savaşı sadece gerçek görüntülerle değil, yapay zeka ile üretilmiş videolarla da görüyor. Bu da savaşın gerçek yüzünü anlamayı zorlaştırıyor. Sosyal medyada hızlı yayılan içerikler çoğu zaman doğrulanmadan kabul ediliyor.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/jd-vance-pakistana-gitmek-uzere-yola-cikti-trump-net-yonergeler-verdi-olumlu-gececegini-dusunuyoruz-1104924548.html

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

