İngiltere'deki İsrail Büyükelçiliği yakınında alarm: Terör birimi devrede

İngiltere'deki İsrail Büyükelçiliği yakınında alarm: Terör birimi devrede

Sputnik Türkiye

İngiltere’nin başkenti Londra’da İsrail Büyükelçiliği çevresinde yaşanan şüpheli olay sonrası polis alarma geçti. Sosyal medyada yayılan dron saldırısı iddiası... 17.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-17T15:59+0300

2026-04-17T15:59+0300

2026-04-17T15:59+0300

Londra’da İsrail Büyükelçiliği yakınında yaşanan güvenlik olayı, polis ekiplerini harekete geçirdi. Sosyal medyada yayılan ve bir grubun elçiliği dronlarla hedef aldığı iddiasını içeren videonun gerçekliği araştırılıyor.Londra Emniyeti Terörle Mücadele Birimi Başkanı Matt Jukes, şu ana kadar doğrulanmış bir saldırı bulunmadığını açıkladı.Şüpheli materyaller incelemeye alındıYetkililer, elçilik çevresinde bulunan şüpheli atık materyallerin özel ekipler tarafından incelendiğini duyurdu. Olay yerinde koruyucu ekipmanlı polislerin detaylı analiz yaptığı bildirildi.Polis, söz konusu video ile bulunan materyaller arasında bir bağlantı olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor.Kensington Gardens kordon altına alındıOlayın ardından Kensington Gardens ve çevresinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Bölge geçici olarak kordon altına alınırken, halkın girişine izin verilmedi.Yetkililer, şu aşamada kamu güvenliğine yönelik artmış bir tehdit bulunmadığını vurgulasa da vatandaşlara bölgeden uzak durmaları çağrısı yapıldı.Artan gerilim dikkat çekiyorLondra’da son dönemde İsrail Büyükelçiliği ve Yahudi toplumu hedeflerine yönelik olaylarda artış gözleniyor.Geçtiğimiz ay kuzey Londra’da bir sinagog yakınında park halindeki ambulanslar kundaklanmış, bu hafta ise bir başka sinagoga yönelik saldırı girişimiyle bağlantılı iki kişi gözaltına alınmıştı.İran bağlantılı iddialar gündemdeMart ayında ise iki kişinin, İran adına büyükelçilik ve Yahudi hedeflere yönelik keşif faaliyetinde bulunduğu iddiasıyla suçlandığı açıklanmıştı.

i̇ran

londra

i̇ran, londra, i̇srail büyükelçiliği, haberler, avrupa