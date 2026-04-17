Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/trump-italya-bizim-icin-orada-degildi-biz-de-olmayacagiz-1105076049.html
Trump: İtalya bizim için orada değildi, biz de olmayacağız
Trump: İtalya bizim için orada değildi, biz de olmayacağız
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İtalya’nın ABD’ye destek vermediğini belirterek karşılık vermeyeceklerini açıklarken, Roma’nın İran operasyonu için Sicilya’daki üs... 17.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-17T03:04+0300
2026-04-17T03:04+0300
dünya
abd
donald trump
abd
i̇ran
washington
the guardian
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104812614_0:34:567:353_1920x0_80_0_0_f91d884233337d2205406b1a69ca78a0.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, İtalya'nın ABD'ye yardım etmeyi reddetmesi nedeniyle ABD'nin İtalya'ya yardım etmeyeceğini söyledi:Ayrıca, İtalya’nın İran’a yönelik ABD operasyonu için Sicilya’daki hava üssünü kullandırmayı reddettiğine dair The Guardian’da yayımlanan bir habere bağlantı ekledi.Meloni'den Hürmüz hamlesiİtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalyan hükümetinin internet sitesinde yayımlanan programa göre, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmeyi amaçlayan bir konferansa katılmak üzere Cuma günü Paris’e gidecek.İtalyan gazetesi Repubblica’nın haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer da konferansa katılacak. Tarafların, bölgede olası bir Avrupa misyonuna ilişkin bilgi alışverişinde bulunması bekleniyor.Haberde, Meloni’nin ABD ile olan müttefiklik yükümlülüklerini Avrupa ortaklarıyla koordinasyon ihtiyacıyla dengelemeye çalıştığı, ayrıca Trump’ın Papa Leo’ya yönelik eleştirileri nedeniyle yaşanan gerginliğin ardından Hürmüz Boğazı konulu toplantıya katılma kararı aldığı belirtildi.
abd
i̇ran
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104812614_31:0:538:380_1920x0_80_0_0_56a63b195b672c1ec7825fd3010ac49b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, abd, i̇ran, washington, the guardian, nato
abd, donald trump, abd, i̇ran, washington, the guardian, nato

Trump: İtalya bizim için orada değildi, biz de olmayacağız

03:04 17.04.2026
© AP PhotoDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2026
© AP Photo
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, İtalya’nın ABD’ye destek vermediğini belirterek karşılık vermeyeceklerini açıklarken, Roma’nın İran operasyonu için Sicilya’daki üs talebini reddetmesibi hatırlattı. Meloni ise Hürmüz Boğazı konferansına katılma kararı aldı.
ABD Başkanı Donald Trump, İtalya'nın ABD'ye yardım etmeyi reddetmesi nedeniyle ABD'nin İtalya'ya yardım etmeyeceğini söyledi:
"İtalya bizim için orada değildi, biz de onlar için orada olmayacağız!"
Ayrıca, İtalya’nın İran’a yönelik ABD operasyonu için Sicilya’daki hava üssünü kullandırmayı reddettiğine dair The Guardian’da yayımlanan bir habere bağlantı ekledi.

Meloni'den Hürmüz hamlesi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalyan hükümetinin internet sitesinde yayımlanan programa göre, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmeyi amaçlayan bir konferansa katılmak üzere Cuma günü Paris’e gidecek.
İtalyan gazetesi Repubblica’nın haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer da konferansa katılacak. Tarafların, bölgede olası bir Avrupa misyonuna ilişkin bilgi alışverişinde bulunması bekleniyor.
Haberde, Meloni’nin ABD ile olan müttefiklik yükümlülüklerini Avrupa ortaklarıyla koordinasyon ihtiyacıyla dengelemeye çalıştığı, ayrıca Trump’ın Papa Leo’ya yönelik eleştirileri nedeniyle yaşanan gerginliğin ardından Hürmüz Boğazı konulu toplantıya katılma kararı aldığı belirtildi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2026
DÜNYA
İran Dışişleri Bakanlığı: Lübnan'daki savaşın sona ermesi İran ile ABD arasındaki ateşkes anlaşmasının bir parçası
00:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала