Trump: İtalya bizim için orada değildi, biz de olmayacağız

Trump: İtalya bizim için orada değildi, biz de olmayacağız

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya'nın ABD'ye destek vermediğini belirterek karşılık vermeyeceklerini açıklarken, Roma'nın İran operasyonu için Sicilya'daki üs... 17.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-17T03:04+0300

2026-04-17T03:04+0300

2026-04-17T03:04+0300

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya'nın ABD'ye yardım etmeyi reddetmesi nedeniyle ABD'nin İtalya'ya yardım etmeyeceğini söyledi:Ayrıca, İtalya’nın İran’a yönelik ABD operasyonu için Sicilya’daki hava üssünü kullandırmayı reddettiğine dair The Guardian’da yayımlanan bir habere bağlantı ekledi.Meloni'den Hürmüz hamlesiİtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalyan hükümetinin internet sitesinde yayımlanan programa göre, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmeyi amaçlayan bir konferansa katılmak üzere Cuma günü Paris’e gidecek.İtalyan gazetesi Repubblica’nın haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer da konferansa katılacak. Tarafların, bölgede olası bir Avrupa misyonuna ilişkin bilgi alışverişinde bulunması bekleniyor.Haberde, Meloni’nin ABD ile olan müttefiklik yükümlülüklerini Avrupa ortaklarıyla koordinasyon ihtiyacıyla dengelemeye çalıştığı, ayrıca Trump’ın Papa Leo’ya yönelik eleştirileri nedeniyle yaşanan gerginliğin ardından Hürmüz Boğazı konulu toplantıya katılma kararı aldığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/iran-disisleri-bakanligi-lubnandaki-savasin-sona-ermesi-iran-ile-abd-arasindaki-ateskes-1105075377.html

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, abd, i̇ran, washington, the guardian, nato