İçişleri Bakanı Çiftçi talimat verdi: Eski vali Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialarla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 17.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-17T11:27+0300
İçişleri Bakanı Çiftçi talimat verdi: Eski vali Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
11:07 17.04.2026 (güncellendi: 11:27 17.04.2026)
Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialarla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatıldı. İddialara ilişkin müfettiş görevlendirmesi yapıldı.
İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Çiftçi'nin talimatıyla eski Tunceli Valisi Sonel hakkındaki iddialarla ilgili soruşturma başlatıldı. Söz konusu iddialara ilişkin Bakanlıkça mülkiye müfettişi görevlendirildi. Soruşturma kapsamında, iddialar tüm yönleriyle incelenecek.
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltında
Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel gözaltına alınmıştı.