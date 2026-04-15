Gülistan Doku soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı: Aynı arabada çıktılar
2026-04-15, Sputnik Türkiye
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun soruşturmasında gözaltına alınan 13 kişinin işlemleri sürerken, gözaltındaki Mustafa Türkay Sonel ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Umut Altaş'ın o gece aynı araçta olduğunu gösteren görüntüler ortaya çıktı. Aynı araçta görüntüleri ortaya çıktı Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve hakkında yakalama kararı çıkartılan arkadaşı Umut Altaş'ın aynı araçta olduğu Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları ortaya çıktı. Doku'nun kaybolduğu geceye ait olan kayıtların daha önce dosyada olmadığı ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcı Ebru Cansu tarafından dosyaya eklendiği belirtildi.
Tunceli'de sürdürülen Gülistan Doku soruşturmasında, genç kızın kaybolduğu akşama ait şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı. İki şüphelinin aynı araç içerisinde olduğu belirlendi.
