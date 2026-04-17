https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/hurmuz-acildi-piyasalar-costu-fedden-faiz-indirimi-beklentisi-guclendi-1105102803.html
Hürmüz açıldı, piyasalar coştu: Fed’den faiz indirimi beklentisi güçlendi
Sputnik Türkiye
İran'ın Hürmüz Boğazı'nı ateşkes şartıyla yeniden açabileceğini açıklaması küresel piyasaları hareketlendirdi. ABD faiz vadeli işlemleri sert yükselirken... 17.04.2026, Sputnik Türkiye
ekonomi̇
hürmüz boğazı
i̇ran
abd
merkez bankası
fed
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099436524_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a81d6ec8ee61414a6d07bc9f8d87f2e2.jpg
İran’ın kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı ateşkesin sürmesi koşuluyla yeniden açabileceğini duyurması, küresel piyasalarda hızlı bir iyimserlik dalgası yarattı. Açıklamanın ardından ABD faiz oranı vadeli işlemleri sert yükseliş gösterdi.Uzmanlara göre bu gelişme, enerji arzına yönelik risklerin azalabileceği beklentisini güçlendirerek finansal piyasaları destekledi.Fed’den faiz indirimi ihtimali arttıPiyasalardaki fiyatlamalara göre yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed)’in yıl sonuna kadar politika faizini düşürme olasılığını yaklaşık %60 seviyesinde değerlendiriyor.Jeopolitik tansiyonun düşmesi, özellikle enflasyon üzerindeki enerji baskısının hafifleyeceği beklentisini doğurarak Fed’in manevra alanını genişletebilir.Enerji ve enflasyon dengesi kritikHürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir geçit olarak biliniyor. Boğazın açık kalması, küresel enerji fiyatlarında istikrar anlamına geliyor.Analistler, enerji maliyetlerinin düşmesi halinde ABD enflasyonu üzerinde aşağı yönlü baskının artabileceğini ve bunun da Fed’in faiz indirimi kararını hızlandırabileceğini belirtiyor.Gözler Fed’in yıl sonu kararındaPiyasalarda oluşan yeni beklentiye göre, Fed’in yıl sonuna kadar en az bir faiz indirimi yapabileceği senaryosu güç kazanıyor. Ancak uzmanlar, sürecin jeopolitik gelişmelere ve enflasyon verilerine bağlı olarak şekilleneceği uyarısında bulunuyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099436524_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_6146de9b02ddcbff9f26f853ab46c276.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
İran’ın Hürmüz Boğazı’nı ateşkes şartıyla yeniden açabileceğini açıklaması küresel piyasaları hareketlendirdi. ABD faiz vadeli işlemleri sert yükselirken, yatırımcılar Fed’in yıl sonuna kadar faiz indirimi yapma ihtimalini yüzde 60 seviyesine çıkardı. Enerji ve jeopolitik risklerdeki düşüş beklentileri güçlendirdi.
