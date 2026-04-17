Hürmüz açıldı, piyasalar coştu: Fed’den faiz indirimi beklentisi güçlendi

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı ateşkes şartıyla yeniden açabileceğini açıklaması küresel piyasaları hareketlendirdi. ABD faiz vadeli işlemleri sert yükselirken... 17.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-17T16:39+0300

İran’ın kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı ateşkesin sürmesi koşuluyla yeniden açabileceğini duyurması, küresel piyasalarda hızlı bir iyimserlik dalgası yarattı. Açıklamanın ardından ABD faiz oranı vadeli işlemleri sert yükseliş gösterdi.Uzmanlara göre bu gelişme, enerji arzına yönelik risklerin azalabileceği beklentisini güçlendirerek finansal piyasaları destekledi.Fed’den faiz indirimi ihtimali arttıPiyasalardaki fiyatlamalara göre yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed)’in yıl sonuna kadar politika faizini düşürme olasılığını yaklaşık %60 seviyesinde değerlendiriyor.Jeopolitik tansiyonun düşmesi, özellikle enflasyon üzerindeki enerji baskısının hafifleyeceği beklentisini doğurarak Fed’in manevra alanını genişletebilir.Enerji ve enflasyon dengesi kritikHürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir geçit olarak biliniyor. Boğazın açık kalması, küresel enerji fiyatlarında istikrar anlamına geliyor.Analistler, enerji maliyetlerinin düşmesi halinde ABD enflasyonu üzerinde aşağı yönlü baskının artabileceğini ve bunun da Fed’in faiz indirimi kararını hızlandırabileceğini belirtiyor.Gözler Fed’in yıl sonu kararındaPiyasalarda oluşan yeni beklentiye göre, Fed’in yıl sonuna kadar en az bir faiz indirimi yapabileceği senaryosu güç kazanıyor. Ancak uzmanlar, sürecin jeopolitik gelişmelere ve enflasyon verilerine bağlı olarak şekilleneceği uyarısında bulunuyor.

