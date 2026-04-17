Gana'da maymun çiçeği vaka sayısı bini geçti
Gana'da maymun çiçeği vaka sayısı bini geçti
Sputnik Türkiye
Gana'da maymun çiçeğine (mpox) bağlı vaka sayısının 1062'ye yükseldiği açıklandı. 17.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-17T13:33+0300
2026-04-17T13:33+0300
2026-04-17T13:33+0300
Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, maymun çiçeği virüsünün ülkenin 16 vilayetinde yayılmaya devam ettiği belirtildi.Ülkede M çiçeği vakasının 1062'ye çıktığı ifade edilen açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 8'e yükseldiği aktarıldı.Açıklamada, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla ekipler tarafından 16 vilayetin tamamında izleme çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.Gana hükümeti, 19 Mayıs 2025'te ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz 2025'te virüs kaynaklı ilk ölümün kayda geçtiğini açıklamıştı.Ülkede virüsün yayılmasını engellemek amacıyla yüksek risk gruplarına yönelik aşı kampanyası devam ediyor.
gana
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gana, maymun çiçeği virüsü
gana, maymun çiçeği virüsü
Gana'da maymun çiçeği vaka sayısı bini geçti
Gana'da maymun çiçeğine (mpox) bağlı vaka sayısının 1062'ye yükseldiği açıklandı.
Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, maymun çiçeği virüsünün ülkenin 16 vilayetinde yayılmaya devam ettiği belirtildi.
Ülkede M çiçeği vakasının 1062'ye çıktığı ifade edilen açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 8'e yükseldiği aktarıldı.
Açıklamada, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla ekipler tarafından 16 vilayetin tamamında izleme çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.
Gana hükümeti, 19 Mayıs 2025'te ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz 2025'te virüs kaynaklı ilk ölümün kayda geçtiğini açıklamıştı.
Ülkede virüsün yayılmasını engellemek amacıyla yüksek risk gruplarına yönelik aşı kampanyası devam ediyor.