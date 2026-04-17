Türkiye
Sputnik Türkiye, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/ganada-maymun-cicegi-vaka-sayisi-bini-gecti-1105092866.html
Gana'da maymun çiçeği vaka sayısı bini geçti
Sputnik Türkiye
Gana'da maymun çiçeğine (mpox) bağlı vaka sayısının 1062'ye yükseldiği açıklandı. 17.04.2026, Sputnik Türkiye
sağlik
gana
maymun çiçeği virüsü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098182759_0:110:2100:1291_1920x0_80_0_0_da1392522eead93a0f91f0fdc93781ff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098182759_117:0:1984:1400_1920x0_80_0_0_af11ceec9d4d2ddcbbf0deeb0ab1577b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gana, maymun çiçeği virüsü
13:33 17.04.2026
© AP Photo — Maymun çiçeği
Maymun çiçeği - Sputnik Türkiye, 17.04.2026
© AP Photo
Abone ol
Gana'da maymun çiçeğine (mpox) bağlı vaka sayısının 1062'ye yükseldiği açıklandı.
Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, maymun çiçeği virüsünün ülkenin 16 vilayetinde yayılmaya devam ettiği belirtildi.
Ülkede M çiçeği vakasının 1062'ye çıktığı ifade edilen açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 8'e yükseldiği aktarıldı.
Açıklamada, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla ekipler tarafından 16 vilayetin tamamında izleme çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.
Gana hükümeti, 19 Mayıs 2025'te ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz 2025'te virüs kaynaklı ilk ölümün kayda geçtiğini açıklamıştı.
Ülkede virüsün yayılmasını engellemek amacıyla yüksek risk gruplarına yönelik aşı kampanyası devam ediyor.
SAĞLIK
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала