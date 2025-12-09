https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/maymun-ciceginin-yeni-bir-varyanti-tespit-edildi-1101645294.html
Maymun çiçeğinin yeni bir varyantı tespit edildi
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), "Asya’ya yakın zamanda seyahat eden bir kişide" yeni bir rekombinant mpox virüsü tespit ettiğini duyurdu. Gen diziliminde mpox genomunun Clade I ve Clade II unsurları içerdiğini gösterdi.Clade I olarak bilinen tür, daha ağır seyrediyor ve Orta ile Doğu Afrika’da çok sayıda ölüme yol açan salgınlara neden oldu. Clade II ise 2022 yılında ABD’de görülen salgından sorumlu tutuluyor ve ölüm oranı oldukça düşük seyrediyor. UKHSA açıklamasında "Her iki clade’in de dolaşımda olduğu göz önüne alındığında bu beklenen bir durum ancak maymun çiçeği virüsünün evrimleşme potansiyelinin sürdüğünü ve genomik takibin önemini vurguluyor" denildi.UKHSA Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Başkanı Dr. Katy Sinka:
İngiltere'de maymun çiçeği virüsünün yeni bir varyantı tespit edildi. Daha önce “maymun çiçeği” olarak bilinen mpox virüsünün yeni türünün, Asya’ya yakın zamanda seyahat eden bir kişide saptandığı ifade edildi.
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), "Asya’ya yakın zamanda seyahat eden bir kişide" yeni bir rekombinant mpox virüsü tespit ettiğini duyurdu. Gen diziliminde mpox genomunun Clade I ve Clade II unsurları içerdiğini gösterdi.
Clade I olarak bilinen tür, daha ağır seyrediyor ve Orta ile Doğu Afrika’da çok sayıda ölüme yol açan salgınlara neden oldu. Clade II ise 2022 yılında ABD’de görülen salgından sorumlu tutuluyor ve ölüm oranı oldukça düşük seyrediyor.
UKHSA açıklamasında "Her iki clade’in de dolaşımda olduğu göz önüne alındığında bu beklenen bir durum ancak maymun çiçeği virüsünün evrimleşme potansiyelinin sürdüğünü ve genomik takibin önemini vurguluyor" denildi.
UKHSA Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Başkanı Dr. Katy Sinka:
"Genomik testlerimiz bu yeni mpox türünü tespit etmemizi sağladı. Virüslerin evrim geçirmesi normaldir ve daha fazla analiz, mpox’un nasıl değiştiğini anlamamıza yardımcı olacak."