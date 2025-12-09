https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/maymun-ciceginin-yeni-bir-varyanti-tespit-edildi-1101645294.html

Maymun çiçeğinin yeni bir varyantı tespit edildi

Maymun çiçeğinin yeni bir varyantı tespit edildi

İngiltere'de maymun çiçeği virüsünün yeni bir varyantı tespit edildi. Daha önce "maymun çiçeği" olarak bilinen mpox virüsünün yeni türünün, Asya'ya yakın... 09.12.2025

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), "Asya’ya yakın zamanda seyahat eden bir kişide" yeni bir rekombinant mpox virüsü tespit ettiğini duyurdu. Gen diziliminde mpox genomunun Clade I ve Clade II unsurları içerdiğini gösterdi.Clade I olarak bilinen tür, daha ağır seyrediyor ve Orta ile Doğu Afrika’da çok sayıda ölüme yol açan salgınlara neden oldu. Clade II ise 2022 yılında ABD’de görülen salgından sorumlu tutuluyor ve ölüm oranı oldukça düşük seyrediyor. UKHSA açıklamasında "Her iki clade’in de dolaşımda olduğu göz önüne alındığında bu beklenen bir durum ancak maymun çiçeği virüsünün evrimleşme potansiyelinin sürdüğünü ve genomik takibin önemini vurguluyor" denildi.UKHSA Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Başkanı Dr. Katy Sinka:

