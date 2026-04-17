Fenomen Merve Taşkın hakkında iddianame hazırlandı: Fuhuşu özendirmekten hapis talep edildi
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında fuhuşu özendirme suçundan 10 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. 17.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-17T17:22+0300
merve taşkın
hülya avşar
i̇stanbul asliye ceza mahkemesi
iddianame
fuhuş
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/hulya-avsar-ve-sosyal-medya-fenomeni-merve-taskin-hakkinda-fuhusa-tesvikten-suc-duyurusu--1101239882.html
17:22 17.04.2026
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında fuhuşu özendirme suçundan 10 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Hülya Avşar'ın sosyal medya programına katılan fenomen Merve Taşkın hakkında programda söylediği sözlerle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma tamamlandı ve Taşkın hakkında 'fuhuşu özendirme' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Sabah'ın haberine göre fenomen Merve Taşkın'ın katıldığı Hülya Avşar'ın programında söylediği sözler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Fuhuşa teşvik, müstehcenlik, suçu övme ve halkı aşağılamak yönünde özendirmeye sebep olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu.
Sözlerinde suç unsuru olduğu iddia edildi

Savcılık tarafından soruşturma tamamlandı ve Taşkın hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Taşkın'ın programda söylediği sözlerde suç unsurları olduğu belirtildi. Taşkın hakkında hakkında 'fuhuşa özendirme' suçu kapsamında 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Türkiye'yi terk etmişti

Duruşma ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Merve Taşkın hakkında Ocak ayında fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı. Taşkın karar öncesinde ülkeyi terk etmişti.
Hülya Avşar ve sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında 'fuhuşa teşvik'ten suç duyurusu
24 Kasım 2025, 13:24
