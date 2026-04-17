Fenomen Merve Taşkın hakkında iddianame hazırlandı: Fuhuşu özendirmekten hapis talep edildi
Fenomen Merve Taşkın hakkında iddianame hazırlandı: Fuhuşu özendirmekten hapis talep edildi
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında fuhuşu özendirme suçundan 10 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. 17.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-17T17:22+0300
2026-04-17T17:22+0300
2026-04-17T17:22+0300
Hülya Avşar'ın sosyal medya programına katılan fenomen Merve Taşkın hakkında programda söylediği sözlerle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma tamamlandı ve Taşkın hakkında 'fuhuşu özendirme' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Sabah'ın haberine göre fenomen Merve Taşkın'ın katıldığı Hülya Avşar'ın programında söylediği sözler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Fuhuşa teşvik, müstehcenlik, suçu övme ve halkı aşağılamak yönünde özendirmeye sebep olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu. Sözlerinde suç unsuru olduğu iddia edildiSavcılık tarafından soruşturma tamamlandı ve Taşkın hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Taşkın'ın programda söylediği sözlerde suç unsurları olduğu belirtildi. Taşkın hakkında hakkında 'fuhuşa özendirme' suçu kapsamında 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.Türkiye'yi terk etmiştiDuruşma ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Merve Taşkın hakkında Ocak ayında fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı. Taşkın karar öncesinde ülkeyi terk etmişti.
merve taşkın, hülya avşar, i̇stanbul asliye ceza mahkemesi, iddianame, fuhuş
Fenomen Merve Taşkın hakkında iddianame hazırlandı: Fuhuşu özendirmekten hapis talep edildi
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında fuhuşu özendirme suçundan 10 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Hülya Avşar'ın sosyal medya programına katılan fenomen Merve Taşkın hakkında programda söylediği sözlerle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma tamamlandı ve Taşkın hakkında 'fuhuşu özendirme' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Sabah'ın haberine göre fenomen Merve Taşkın'ın katıldığı Hülya Avşar'ın programında söylediği sözler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Fuhuşa teşvik, müstehcenlik, suçu övme ve halkı aşağılamak yönünde özendirmeye sebep olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu.
Sözlerinde suç unsuru olduğu iddia edildi
Savcılık tarafından soruşturma tamamlandı ve Taşkın hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Taşkın'ın programda söylediği sözlerde suç unsurları olduğu belirtildi. Taşkın hakkında hakkında 'fuhuşa özendirme' suçu kapsamında 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Duruşma ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Merve Taşkın hakkında Ocak ayında fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı. Taşkın karar öncesinde ülkeyi terk etmişti.