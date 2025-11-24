https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/hulya-avsar-ve-sosyal-medya-fenomeni-merve-taskin-hakkinda-fuhusa-tesvikten-suc-duyurusu--1101239882.html

Hülya Avşar ve sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında 'fuhuşa teşvik'ten suç duyurusu

Hülya Avşar ve sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında 'fuhuşa teşvik'ten suç duyurusu

Hülya Avşar ve onun programına katılan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında fuhuşa teşvik ve müstehcenlikten suç duyurusunda bulunuldu. 24.11.2025, Sputnik Türkiye

Hülya Avşar ve Avşar'ın YouTube programına katılan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında fuhuşa teşvik, müstehcenlik, suçu övme ve halkı aşağılamaya yönelik ifadeler nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Taşkın hakkında 14 Şubat'ta yaptığı 'Sevgililer Günü’nü yalnız geçirecek olanlara 400 bin TL karşılığında eşlik edebileceğine' dair paylaşımları nedeniyle 'müstehcenlik' suçundan dava açılmıştı. Fuhuşa teşvik ve müstehcenlik suçlamasıHülya Avşar'ın programına geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’ı davet etmişti. Programla ilgili suç duyurusunda, Merve Taşkın'ın, Avşar ile sohbetinde "fuhuşun kolay para kazanma yolu olduğu", "lüks bir yaşam standardı sağladığı" ve "bu yaşamın özendirilecek bir tarafı olduğu" yönünde algı oluşturacak diyaloglar kurulduğu iddia edildi. Duyuruda ayrıca, Hülya Avşar’ın Taşkın’ı övücü, imrendirici ve normalleştirici ifadelerle desteklediği belirtilerek, söz konusu videoya erişim engeli getirilmesi talep edildi.Müstehcenlik suçundan dava açılmıştıSosyal medya fenomeni Merve Taşkın'a, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı bir paylaşım yüzünden de soruşturma açılmıştı. Taşkın Sevgililer Günü’nü yalnız geçirecek olanlara 400 bin TL karşılığında eşlik edebileceğini yazmıştı. Yapılan şikayetler üzerine başlatılan soruşturma sonrasında Taşkın hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

