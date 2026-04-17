https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/esme-belediyesine-yolsuzluk-sorusturmasi-belediye-baskani-tozan-gozaltina-alindi-1105083138.html

Eşme Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: Belediye Başkanı Yılmaz Tozan gözaltına alındı

Eşme Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: Belediye Başkanı Yılmaz Tozan gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Uşak'ta Eşme Belediyesiyle bağlantılı "irtikap" suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile eşinin de aralarında bulunduğu 5... 17.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-17T10:10+0300

2026-04-17T10:10+0300

2026-04-17T10:13+0300

türki̇ye

türkiye

organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü

eşme

uşak

uşak belediyesi

yolsuzluk

yolsuzluk soruşturması

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/11/1105082981_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_26be605a6769bdca98fc30a46e2c79a4.jpg

Uşak'ta irtikap soruşturmasında Cumhuriyet Halk Partili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile eşi dahil beş kişi gözaltına alındı.Eşme Belediyesine operasyonEşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Tozan, eşi Burcu Tozan ve 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Başkan Tozan ve eşi Burcu Tozan ile 3 şüpheli yakalandı.Materyallere el konduPolis ekiplerince Eşme Belediyesinde yapılan aramada bazı dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/ozkan-yalim-tutuklanmisti-usak-belediye-baskan-vekili-belli-oldu-1104808326.html

türki̇ye

eşme

uşak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü, eşme, uşak, uşak belediyesi, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması