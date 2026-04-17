İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Eşme Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: Belediye Başkanı Yılmaz Tozan gözaltına alındı
Uşak'ta Eşme Belediyesiyle bağlantılı "irtikap" suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile eşinin de aralarında bulunduğu 5... 17.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-17T10:10+0300
2026-04-17T10:13+0300
10:10 17.04.2026 (güncellendi: 10:13 17.04.2026)
Uşak'ta Eşme Belediyesiyle bağlantılı "irtikap" suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile eşinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Uşak'ta irtikap soruşturmasında Cumhuriyet Halk Partili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile eşi dahil beş kişi gözaltına alındı.

Eşme Belediyesine operasyon

Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Tozan, eşi Burcu Tozan ve 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Başkan Tozan ve eşi Burcu Tozan ile 3 şüpheli yakalandı.

Materyallere el kondu

Polis ekiplerince Eşme Belediyesinde yapılan aramada bazı dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.
Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
