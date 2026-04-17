Eski Virginia Vali Yardımcısı Fairfax, eşini öldürdükten sonra intihar etti
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Virginia eyaletinde, eski Virginia Vali Yardımcısı Justin Fairfax'in, eşi Cerina Fairfax'i silahla öldürdükten sonra... 17.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-17T08:46+0300
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Virginia eyaletinde, eski Virginia Vali Yardımcısı Justin Fairfax'in, eşi Cerina Fairfax'i silahla öldürdükten sonra intihar ettiği bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 16 Nisan Perşembe günü meydana gelen olayda Justin Fairfax, eşini vurduktan sonra yaşamına son verdi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, olayın çiftin devam eden boşanma davalarıyla bağlantılı bir aile içi tartışmadan kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.
Güvenlik güçlerinin olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattığı ve çevrede güvenlik önlemleri aldığı kaydedildi.