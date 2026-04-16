https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/demokratlar-abd-savunma-bakani-hegsethin-azli-icin-onerge-sunacak-1105054275.html

Demokratlar, ABD Savunma Bakanı Hegseth'in azli için önerge sunacak

Sputnik Türkiye

ABD Temsilciler Meclisinin Demokrat üyelerinin, savaş suçları ve görevi kötüye kullanma gibi gerekçelerle ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in azli için önerge... 16.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-16T10:56+0300

dünya

pete hegseth

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099572858_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8a88e8c409e85e8aa40660dc1b557197.jpg

ABD merkezli Axios haber platformunun haberine göre, söz konusu azil önergesini Kongredeki ilk İran kökenli Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Yassamin Ansari sunacak.Önergeye, Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri Steve Cohen, Jasmine Crockett, Nikema Williams, Sarah McBride, Brittany Pettersen, Dina Titus, Dave Min ve Shri Thanedar destek veriyor. Ancak, söz konusu önergenin kabul edilme ihtimalinin düşük olduğu değerlendiriliyor.Önergenin ilk maddesinde, Hegseth'in görev yeminini ihlal ederek İran'a karşı "yetkisiz bir savaş yürüttüğü" ve ABD askerlerini tehlikeye attığı aktarıldı.Hegseth'in sivillerin hedef alınması ve silahlı çatışma kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle savaş suçu işlediği belirtilen önergede, ayrıca hassas bilgilerin yanlış kullanıldığı öne sürüldü.Önergede ayrıca, Hegseth'in siyasi intikam amacıyla bazı yetkililere karşı sahte soruşturmalar başlattığı ve bu kişileri hedef alarak yetkisini kötüye kullandığı savunuldu.Hegseth'in Venezuela ve İran'daki askeri operasyonlar dahil askeri harekatlarla ilgili bilgileri sakladığı ifade edilen önergede, böylece Kongre denetiminin engellendiği vurgulandı.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise önergede yer alan iddiaları reddetti.Pentagon Sözcüsü Kingsley Wilson, The Hill gazetesine yaptığı açıklamada, söz konusu önergeyi, Savunma Bakanlığının ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki hedeflerini "kararlı" şekilde yerine getirdiği bir dönemde "manşetlere çıkmaya çalışan bir başka Demokratın hamlesi" olarak nitelendirdi.Önergenin "ABD halkının dikkatini başka yöne çekmeye yönelik bir maskaralık" olduğunu savunan Wilson, "Bakan Hegseth, vatanı korumaya ve güç yoluyla barışı sağlamaya devam edecek." dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

pete hegseth, abd