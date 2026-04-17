Enerji Bakanı Bayraktar: Yaşadığımız krizler Türkiye’ye enerji krizlerine dirençli hale getirdi
11:37 17.04.2026 (güncellendi: 11:46 17.04.2026)
© Sputnik / Osman Nuri CeritAntalya Diplomasi Forumu
Abone ol
Özel
Antalya’da düzenlenen Diplomasi Forumu’nda Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ‘küresel enerji piyasalarındaki son durumun’ değerlendiği oturumda konuştu. Bakan Bayrakatar son 6 yıldır yaşanan krizler karşısında Tükiye’nin enerji kaynaklarını çeşitlendirerek krizlere dirençli hala geldiğini belirtti.
‘Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek’ ana temasıyla 5'incisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu başladı. Forum kapsamında ‘küresel enerji piyasalarındaki son gelişmeler’ bir oturumda ele alındı. Oturumda konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye’nin krizlere dirençli hale geldiğini belirtti
Bakan Bayraktar oturumdaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Hürmüz Krizi Türkiye’yi de etkiledi, hem de çok daha derinden etkiledi. Ancak ben şuna inanıyorum: Bizim enerji piyasalarımız oldukça dirençli. ‘Piyasalarınız neden bu kadar dirençli?’ diye soracak olursanız, iki temel noktadan bahsetmek isterim. Her şeyden önce Türkiye dirençli bir ülke; çünkü geçmiş dönemlerde yaşadığımız pek çok kriz var. Bizler zaten bir belirsizlik döneminde, krizlerin içinde yaşıyoruz. Etrafımızda birçok istikrarsızlık mevcut. Son 6-7 yıla bakacak olursak; önce iklim krizini, ardından pandemiyi yaşadık. Tedarik zincirinde aksamalar oldu, emtia fiyatları dalgalandı. Ticaret savaşları, Rusya-Ukrayna savaşı, İran ve Orta Doğu’daki çatışmalar... Tüm bunlar aslında Türkiye’yi çok daha dirençli hale getirdi çünkü biz krizle mücadele etmeye alışkınız. Global ölçekte yaşadığımız bu süreç, tarihin en geniş kapsamlı krizlerinden biri olabilir. Ancak bizi dirençli kılan ikinci önemli unsur, geliştirdiğimiz politikalar ve ortaya koyduğumuz vizyondur. Son 25 yılda Türkiye’deki enerji piyasaları büyük bir dönüşümden geçti. Piyasa yapısı değişti ve sektör özel yatırımlara, girişimlere açıldı. Bölgesel iş birlikleri gerçekleştirdik ve devasa altyapılar inşa ettik. Çeşitlendirmeyi enerji stratejimizin kalbine yerleştirerek Azerbaycan ve komşu ülkelerle başarılı projeler yürüttük. Bu strateji sayesinde uzun vadeli enerji ihtiyacımızı karşılamayı başardık.”
‘Enerji altyapımız genişletmeyi hedefliyoruz’
Bakan Bayraktar krizlerle başa edebilmek için farklı alt yapı çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek şunları ifade etti:
“Güneş ve rüzgar enerjisinden daha fazla faydalanmak istiyoruz. Her yıl yenilenebilir enerji kapasitemizi artırma hedefindeyiz. Tabii ki fosil yakıtlara tamamen sırtımızı dönmüyoruz; doğal gaz ve petrol altyapımız işlevselliğini koruyor. Enerji dönüşümü engellenemez bir süreçtir ve zaten başlamıştır. Ancak biz burada akıllı enerji dönüşümünden bahsetmeliyiz. Bu dönüşüm; müdahale edilebilir, esnek ve gelecekteki gelişmelere adapte olabilir bir yapıda olmalıdır. Bugün Türkiye'de yollarda 40 milyona yakın araç var (86 milyonluk bir ülkede bu ciddi bir sayıdır), her gün 22 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı var ve 86 milyon insan 7/24 elektrik bekliyor. Bu rakamları aklımızda tutarak rasyonel planlar geliştirmeliyiz. Bu noktada nükleer enerji kritik bir rol oynuyor. 2050 yılına kadar 20 gigawattlık nükleer kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. Şu an inşaatı süren 4 reaktörün yanı sıra Sinop ve Trakya bölgelerinde de ilave reaktörler planlıyoruz. Böylece "yeni nükleer çağ" dediğimiz döneme gireceğiz.”
Irak-Türkiye Boru Hattı üzerinden 1.5 milyar varil petrol taşınabilir
Enerji arz güvenliği açısından bölge ülkeleri ile ortaklaşa hayata geçirilebilecek projelerden de bahseden Bayraktar bu projeleri şöyle sıraladı:
“Türkiye olarak küresel piyasalara sunduğumuz çok önemli projeler var. Güney Gaz Koridoru muazzam bir proje. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın yanı sıra Arnavutluk, Gürcistan, İtalya ve Avrupa Komisyonu gibi aktörlerin gösterdiği güçlü bir siyasi iradenin sonucu. Şu an bu altyapının yüzde 60-70’ini kullanıyoruz; küçük yatırımlarla bu kapasiteyi tam verime ulaştırabiliriz. Aynı durum petrol için de geçerli. Irak-Türkiye Boru Hattı üzerinden 1.5 milyar varil petrol taşınabilir. Bu hattı Basra’ya kadar genişleterek bölgedeki paydaşlarımızla birlikte Basra ve Ceyhan üzerinden küresel piyasalara 50 yıl boyunca petrol akışı sağlayabiliriz. Son olarak; Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan ile yürüttüğümüz "Yeşil Koridor" projesi ve Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye hattındaki elektrik bağlantısallığı projeleriyle altyapımızı güçlendiriyoruz. Güzergahları çeşitlendirerek daha fazla elektron ve molekülün talebin olduğu pazarlara ulaşmasını sağlıyoruz. Bu krizlerden ders çıkararak hem ülkemiz hem de bölgemiz için güvenli bir enerji mimarisi inşa etmeye devam edeceğiz.”