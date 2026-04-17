Enerji Bakanı Bayraktar: Yaşadığımız krizler Türkiye’ye enerji krizlerine dirençli hale getirdi

“Hürmüz Krizi Türkiye’yi de etkiledi, hem de çok daha derinden etkiledi. Ancak ben şuna inanıyorum: Bizim enerji piyasalarımız oldukça dirençli. ‘Piyasalarınız neden bu kadar dirençli?’ diye soracak olursanız, iki temel noktadan bahsetmek isterim. Her şeyden önce Türkiye dirençli bir ülke; çünkü geçmiş dönemlerde yaşadığımız pek çok kriz var. Bizler zaten bir belirsizlik döneminde, krizlerin içinde yaşıyoruz. Etrafımızda birçok istikrarsızlık mevcut. Son 6-7 yıla bakacak olursak; önce iklim krizini, ardından pandemiyi yaşadık. Tedarik zincirinde aksamalar oldu, emtia fiyatları dalgalandı. Ticaret savaşları, Rusya-Ukrayna savaşı, İran ve Orta Doğu’daki çatışmalar... Tüm bunlar aslında Türkiye’yi çok daha dirençli hale getirdi çünkü biz krizle mücadele etmeye alışkınız. Global ölçekte yaşadığımız bu süreç, tarihin en geniş kapsamlı krizlerinden biri olabilir. Ancak bizi dirençli kılan ikinci önemli unsur, geliştirdiğimiz politikalar ve ortaya koyduğumuz vizyondur. Son 25 yılda Türkiye’deki enerji piyasaları büyük bir dönüşümden geçti. Piyasa yapısı değişti ve sektör özel yatırımlara, girişimlere açıldı. Bölgesel iş birlikleri gerçekleştirdik ve devasa altyapılar inşa ettik. Çeşitlendirmeyi enerji stratejimizin kalbine yerleştirerek Azerbaycan ve komşu ülkelerle başarılı projeler yürüttük. Bu strateji sayesinde uzun vadeli enerji ihtiyacımızı karşılamayı başardık.”