İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da Şara ile bir araya geldi
5. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Antalya'da bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü. Basına kapalı yapılan... 17.04.2026, Sputnik Türkiye
11:33 17.04.2026
© AA / Mustafa HatipoğluHakan Fidan Şara ile görüştü
Hakan Fidan Şara ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2026
© AA / Mustafa Hatipoğlu
5. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Antalya'da bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü. Basına kapalı yapılan görüşmenin içeriğine dair resmi açıklama yapılmadı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Antalya’da bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, basına kapalı olarak yapılan görüşme Antalya’da gerçekleştirildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Şara, forumda konuşacak

Ahmed Şara'nın bugün Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşması planlanıyor.

Forumda yoğun diplomasi trafiği

Bu yıl beşincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, bu yıl da çok sayıda üst düzey katılımcıyı bir araya getirdi.
“Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek” temasıyla gerçekleştirilen forumda, 150’yi aşkın ülkeden çok sayıda lider, bakan ve uluslararası kuruluş temsilcisi yer alıyor.
Devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra dışişleri bakanları düzeyinde de geniş katılımın olduğu forumda, ikili görüşmeler ve diplomatik temaslar öne çıkıyor.

İkili temaslar dikkat çekiyor

Forum kapsamında gerçekleşen en dikkat çekici temaslardan biri de Hakan Fidan ile Ahmed Şara arasındaki görüşme oldu.
Antalya’daki temasların önümüzdeki günlerde farklı görüşmeler ve oturumlarla devam etmesi bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Fidan ve Pakistan Başbakanı Şerif'le bir araya geldi
