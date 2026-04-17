Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da Şara ile bir araya geldi

5. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Antalya'da bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü. Basına kapalı yapılan... 17.04.2026, Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Antalya’da bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, basına kapalı olarak yapılan görüşme Antalya’da gerçekleştirildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.Şara, forumda konuşacakAhmed Şara'nın bugün Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşması planlanıyor.Forumda yoğun diplomasi trafiğiBu yıl beşincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, bu yıl da çok sayıda üst düzey katılımcıyı bir araya getirdi.“Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek” temasıyla gerçekleştirilen forumda, 150’yi aşkın ülkeden çok sayıda lider, bakan ve uluslararası kuruluş temsilcisi yer alıyor.Devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra dışişleri bakanları düzeyinde de geniş katılımın olduğu forumda, ikili görüşmeler ve diplomatik temaslar öne çıkıyor.İkili temaslar dikkat çekiyorForum kapsamında gerçekleşen en dikkat çekici temaslardan biri de Hakan Fidan ile Ahmed Şara arasındaki görüşme oldu.Antalya’daki temasların önümüzdeki günlerde farklı görüşmeler ve oturumlarla devam etmesi bekleniyor.

