https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/endonezyada-helikopter-kazasi-8-olu-1105079497.html
Endonezya'da helikopter kazası: 8 ölü
Endonezya'da helikopter kazası: 8 ölü
Sputnik Türkiye
Endonezya'da meydana gelen helikopter kazasında 2'si pilot toplamda 8 kişi hayatını kaybetti. 17.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-17T08:54+0300
2026-04-17T08:54+0300
2026-04-17T08:54+0300
dünya
endonezya
helikopter kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/11/1105079340_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dc8305b37167ac04c65050d0af53d2b6.jpg
Endonezya'nın Batı Kalimantan eyaletine bağlı Sekadau bölgesinde "Airbus H130" tipi bir helikopterin düşmesi sonucu araçtaki 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Yetkililer tarafından cuma günü yapılan açıklamada, perşembe günü gerçekleşen kazada helikopterde bulunan 6 yolcu ile pilot ve yardımcı pilotun yaşamını yitirdiği belirtildi.
endonezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/11/1105079340_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_7adaa99381ec7d6365a467d45e679bb2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
endonezya, helikopter kazası
endonezya, helikopter kazası
Endonezya'da helikopter kazası: 8 ölü
Endonezya'da meydana gelen helikopter kazasında 2'si pilot toplamda 8 kişi hayatını kaybetti.
Endonezya'nın Batı Kalimantan eyaletine bağlı Sekadau bölgesinde "Airbus H130" tipi bir helikopterin düşmesi sonucu araçtaki 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yetkililer tarafından cuma günü yapılan açıklamada, perşembe günü gerçekleşen kazada helikopterde bulunan 6 yolcu ile pilot ve yardımcı pilotun yaşamını yitirdiği belirtildi.