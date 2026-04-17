Dolar tarihi seviyeye ulaştı: Son rakamlar ne?

Sputnik Türkiye

Dolar kuru küresel piyasalarda gerilese de iç piyasada rekor yeniledi. Şu sıralarda dolar 44 lira 87 kuruştan işlem görüyor. 17.04.2026, Sputnik Türkiye

Dolar endeksi Cuma günü 98'in üzerinde istikrar kazandı ancak ABD-İran çatışmasının sona ermesine yönelik iyileşen beklentiler güvenli liman talebini azalttığı ve enerji piyasalarına bağlı enflasyon endişelerini hafiflettiği için art arda üçüncü haftalık düşüş yolunda ilerlemeye devam etti. Yurtiçi piyasada ise dolar tarihi yüksek seviyesine ulaştı.Dolar ne kadar?Dolar güne 44,8042 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,7977 lira, en yüksek de 44,8615 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 44,8520 liradan alıcı buluyor.Dolar ve euroda günün rakamlarıDolar/TL, güne artışla başlamasının ardından 44,8650 seviyesinden işlem görüyor.Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 44,8040'tan tamamladı.Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,8650'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 52,8660'tan, sterlin/TL ise yatay seyirle 60,6500'dan satılıyor.Dolar endeksi yatay seyirle 98,2 seviyesinde bulunuyor. Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler varlık fiyatlarını yönlendiren ana faktör olmaya devam ediyor.Taraflar arasında sağlanan ateşkes risk algısını aşağı çekerken, savaşın makroekonomik görünüme etkilerinin geçici mi yoksa daha kalıcı ve büyüme üzerinde baskı oluşturacak nitelikte mi olacağına yönelik belirsizlikler sürüyor.Petrol arzına yönelik süregelen endişeler ise küresel enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü şekillenmesine neden oluyor.ABD ekonomisi enflasyon-resesyon ikilemi arasında yol almaya devam ederken, ABD Merkez Bankasındaki (Fed) başkanlık değişimi süreci gelecek dönemde uygulanacak para politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırıyor.ABD Senatosunun bazı Demokrat üyeleri, Trump'ın Fed başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'un atanma sürecinin, Fed Başkanı Jerome Powell ve Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook hakkında yürütülen soruşturmalar kapatılana kadar durdurulmasını talep etti.Mevcut gelişmelerin yanında Fed yetkililerinin de birbirinden ayrışan sözle yönlendirmeleri, Bankanın gelecek dönemlerde atacağı politika adımlarına yönelik beklenti oluşumunu güçleştiriyor.

