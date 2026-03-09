https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/altin-gumus-ve-euro-cekildi-dolar-yukseliste-piyasalarda-son-durum-ve-dususlerin-sebebi-ne-1104106096.html

Altın, gümüş ve euro çekildi, dolar yükselişte: Piyasalarda son durum ve düşüşlerin sebebi ne?

Savaş ortamında güvenli liman olarak bilinen altın değerini kaybetmemek için mücadele ediyor. Petroldeki yükseliş, rezerv para birimi dolara olan talebi... 09.03.2026, Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, ABD dolarının güçlenmesi ve Federal Rezerv'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin azalmasıyla, Ortadoğu'daki tırmanan çatışmadan kaynaklanan güvenli liman talebini dengeleyerek ons ​​başına 5 bin dolara tutunmaya başladı.Petrol fiyatları uçtuHürmüz Boğazı'ndan sevkiyat akışındaki aksama maliyetleri artırdı. Brent petrol yüzde 25 artarak varil başına 114 dolara yükseldi.Petrol fiyatları, 2022'den bu yana ilk kez varil başına 100 doların üzerine çıkarak küresel enflasyonun yeniden canlanması endişelerini artırdı.Altın fiyatlarında düşüşAltının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 7 bin 271 liradan işlem görüyor.Cuma günü ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,6 üstünde 7 bin 302 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 7 bin 271 lira seviyesinde bulunuyor.Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 273 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 536 liradan satılıyor. Altının onsu önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 5 bin 128 dolardan işlem görüyor.Altın neden düştü?Güçlenen dolar, altın üzerinde baskı oluştururken artan enerji maliyetlerinin enflasyon endişelerini körüklemesi faiz oranlarının yakın vadede düşürülme olasılığını daha da azalttı ve bu durum da altın fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.Öte yandan Avrupa'da bazı ülkelerin merkez bankalarının savunma harcamalarını finanse etmek amacıyla altın sattığına dair haber akışı da altın fiyatlarındaki gerilemede başka bir faktör olarak öne çıktı.Gümüş değer kaybettiGümüş, ons başına 79,64 dolara doğru yüzde 2 civarında düşüş göstererek geçen haftaki kayıplarını sürdürdü.Altına benzer sebeplerle düşüş yaşayan gümüşte ayrıca, daha yüksek enerji maliyetlerinin küresel büyümeyi yavaşlatabileceği ve metal için önemli bir tüketim ayağı olan endüstriyel talebi azaltabileceği endişeleriyle daha fazla baskı altında kaldı.Ons gümüş fiyatlarıOns gümüş güne 83,94 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 79,64 dolar, en yüksek de 84,21 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 83 dolardan işlem geçiyor.Gram gümüş ne kadar?Gram gümüş güne 119,13 liradan başladı. Gün içinde en düşük 113,13 lira, en yüksek de 119,21 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 117,84 liradan alıcı buluyor.Euro dipteOrta Doğu'daki gerginliğin tırmanmasıyla yatırımcıların dolara yönelmesi sonucu euro, yaklaşık 1,152 dolar gerileyerek önceki haftadaki kayıplarını sürdürdü ve üç aydan fazla bir süredir en düşük seviyesine ulaştı.İkinci haftasına giren çatışma, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ın koşulsuz teslim olmasını talep etmesinin ardından hafifleme belirtisi göstermiyor. Trump'ın stratejik Hürmüz Boğazı'ndaki tankerleri koruma sözüne rağmen, yükselen petrol ve doğalgaz fiyatları da endişeleri artırdı.51,0160 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 51,0180 lira oldu.

