Babasının mantosunu giyen kadın kansere yakalandı: 15 ay ömür biçildi

Babasının mantosunu giyen kadın kansere yakalandı: 15 ay ömür biçildi

Sputnik Türkiye

ABD’de Heather Von St James, çocukken babasının iş montunu giymesi sonucu maruz kaldığı asbest nedeniyle 36 yaşında ölümcül akciğer zarı kanserine yakalandı... 17.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-17T15:02+0300

2026-04-17T15:02+0300

2026-04-17T15:02+0300

ABD’nin Minnesota eyaletinde büyüyen Heather Von St James, çocukken babasının işten getirdiği montu sık sık giydi. Ancak bu masum alışkanlık, yıllar sonra ölümcül bir hastalığa yol açtı.Babası Roland’ın inşaat sahalarında çalıştığı ve montunun asbest tozu ile kaplı olduğu ortaya çıktı. Heather, o dönemde gri-beyaz tozun ne kadar tehlikeli olduğunun farkında değildi.Hamilelikte başlayan kabusHeather, 36 yaşında hamileyken aşırı yorgunluk ve sık sık ateş şikayetleri yaşamaya başladı. Göğsünde “sanki bir kamyon park etmiş gibi” baskı hissettiğini söyleyen kadın, doğumdan sonra yapılan tetkiklerle gerçeği öğrendi.Çekilen tomografi sonucunda akciğerine yakın bölgede bir tümör tespit edildi.'15 ay ömrünüz kaldı' denildiYapılan incelemeler sonucunda Heather’a plevral mezotelyoma teşhisi konuldu. Bu nadir ve agresif kanser türü, büyük ölçüde asbest maruziyeti ile ilişkilendiriliyor.Doktorlar genç kadına yalnızca 15 ay ömür biçti.Heather o anı şu sözlerle anlattı:“Şok içindeydim. Sadece ‘Bu nasıl mümkün olabilir?’ diye düşündüm. Öleceğim kesindi. Nefes alamıyordum, panik atak geçirdim.”Akciğeri alındı, ağır tedavi süreci başladı2006 yılında Heather, son derece riskli bir ameliyat geçirdi. Bu operasyon kapsamında:alındı.Ameliyatın ardından dört kür kemoterapi ve 30 seans radyoterapi uygulandı.20 yıl sonra hayatta: “Bu umut veriyor”Tüm bu zorlu sürecin ardından Heather Von St James, kanseri yenmeyi başardı. Bugün 57 yaşında olan kadın, teşhisten yaklaşık 20 yıl sonra hâlâ hayatta.Doktorlara göre mezotelyoma hastalarının bu kadar uzun süre yaşaması oldukça nadir.Heather, “20 yıl sonra hâlâ buradayım. Bu, insanlara umut veriyor” dedi.Hayat boyu süren etkilerAncak tedavinin etkileri hâlâ devam ediyor. Tek akciğerle yaşayan Heather:belirtiyor.Babasının da 2014 yılında böbrek kanserinden hayatını kaybettiği ve bunun da asbest maruziyeti ile bağlantılı olabileceği ifade ediliyor.

minnesota

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

minnesota, abd, kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı, asbest