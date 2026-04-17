Atlantik akıntısının çökme olasılığı çok yüksek: Avrupa, Afrika ve Amerika kıtaları için felaket sonuçları olur
Sputnik Türkiye
Yeni bilimsel araştırmalar, küresel iklim sisteminin kritik parçalarından biri olan Atlantik Meridyenel Devridaim Dolaşımı (AMOC) yani Atlantik Okyanusu... 17.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-17T12:28+0300
Yeni bilimsel araştırmalar, küresel iklim sisteminin kritik parçalarından biri olan Atlantik Meridyenel Devridaim Dolaşımı (AMOC) yani Atlantik Okyanusu akıntısının çökme riskinin sanılandan çok daha yüksek olduğunu ortaya konuldu. Atlantik akıntısındaki çöküşün Avrupa, Afrika ve Amerika kıtaları için felaket sonuçlar doğurabilir.
Dünya okyanus gözlemleriyle iklim modellerini birleştiren çalışmaya göre, Atlantik Okyanusu akıntısının 2100 yılına kadar yüzde 42 ile yüzde 58 arasında zayıflaması bekleniyor. Bilim insanları, bu seviyedeki bir yavaşlamanın sistemi çöküş noktasına taşıyabileceği konusunda uyarıyor.
AMOC, küresel iklim sisteminin önemli bir parçasıdır ve güneşle ısınan tropikal suları Avrupa ve Arktik'e taşır, burada sular soğuyarak batar ve derin bir dönüş akıntısı oluşturur.
Dev bir akıntı sistemi olan AMOC, küresel iklim dengesinde hayati rol oynuyor.
Bilim insanları, sistemin çökmesinin Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarında ciddi sonuçlar doğuracağını vurguluyor:
Avrupa:
Batı Avrupa’da çok daha sert kışlar ve yaz kuraklıkları görülebilir.
Afrika ve tropik bölgeler:
Milyonlarca insanın tarım için bağımlı olduğu yağış kuşağı yer değiştirebilir, bu da gıda krizlerine yol açabilir.
Atlantik kıyıları (ABD ve Avrupa dahil):
Deniz seviyeleri mevcut artışa ek olarak 50 ila 100 santimetre daha yükselebilir.
Uzmanlar ayrıca AMOC’un zaten son 1600 yılın en zayıf seviyesinde olduğunu ve geçmişte benzer çöküşlerin çok hızlı ve sert iklim değişikliklerine yol açtığını hatırlatıyor.
Araştırmayı Fransa’daki Inria Centre de recherche Bordeaux Sud-Ouest’ten Dr. Valentin Portmann yürüttü.