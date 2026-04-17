Atlantik akıntısının çökme olasılığı çok yüksek: Avrupa, Afrika ve Amerika kıtaları için felaket sonuçları olur

Yeni bilimsel araştırmalar, küresel iklim sisteminin kritik parçalarından biri olan Atlantik Meridyenel Devridaim Dolaşımı (AMOC) yani Atlantik Okyanusu... 17.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-17T12:28+0300

Dünya okyanus gözlemleriyle iklim modellerini birleştiren çalışmaya göre, Atlantik Okyanusu akıntısının 2100 yılına kadar yüzde 42 ile yüzde 58 arasında zayıflaması bekleniyor. Bilim insanları, bu seviyedeki bir yavaşlamanın sistemi çöküş noktasına taşıyabileceği konusunda uyarıyor. AMOC nedir?AMOC, küresel iklim sisteminin önemli bir parçasıdır ve güneşle ısınan tropikal suları Avrupa ve Arktik'e taşır, burada sular soğuyarak batar ve derin bir dönüş akıntısı oluşturur. Dev bir akıntı sistemi olan AMOC, küresel iklim dengesinde hayati rol oynuyor.Çöküş halinde ne olur?Bilim insanları, sistemin çökmesinin Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarında ciddi sonuçlar doğuracağını vurguluyor:Uzmanlar ayrıca AMOC’un zaten son 1600 yılın en zayıf seviyesinde olduğunu ve geçmişte benzer çöküşlerin çok hızlı ve sert iklim değişikliklerine yol açtığını hatırlatıyor.Araştırmayı Fransa’daki Inria Centre de recherche Bordeaux Sud-Ouest’ten Dr. Valentin Portmann yürüttü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/super-el-nino-geliyor-sicakliklar-artacak-turkiyeyi-etkileyecek-mi-1105054966.html

