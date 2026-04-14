JD Vance: Tahran Hürmüz Boğazı'nı açmayı reddederse görüşmelerin seyri temelden değişecek
Vance, ABD-İran görüşmelerinde önemli ilerleme sağlandığını savunurken, uranyumun İran'dan çıkarılmasını ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasının ABD'nin istekleri... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD ve İran'ın görüşmeler sırasında önemli ilerleme kaydettiğini iddia etti:JD Vance, ABD'nin zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan tamamen çekilmesini ve böylece Washington'un bu madde üzerinde tam kontrol sahibi olmasını istediğini söyledi:Ayrıca Vance, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmayı reddetmesi halinde ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin seyrinin temelden değişeceğini ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/abd-enerji-bakani-bu-durum-muhtemelen-petrol-fiyatlarinin-zirve-noktasina-ulasmasina-neden-olacak-1104990082.html
Vance, ABD-İran görüşmelerinde önemli ilerleme sağlandığını savunurken, uranyumun İran’dan çıkarılmasını ve Hürmüz Boğazı’nın açılmasının ABD'nin istekleri arasında olduğunu yineledi. Ayrıca, Hürmüz'ün kapalı kalması halinde görüşmelerin seyrinin kökünden değişeceğini ifade etti.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD ve İran'ın görüşmeler sırasında önemli ilerleme kaydettiğini iddia etti:
"Sadece işlerin ters gittiğini söyleyemem. Bence işler yolunda da gitti. Çok ilerleme kaydettik"
JD Vance, ABD'nin zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan tamamen çekilmesini ve böylece Washington'un bu madde üzerinde tam kontrol sahibi olmasını istediğini söyledi:
"İran'daki nükleer malzemenin ülkeden çıkarılmasını kesinlikle görmemiz gerekiyor. Bu malzemeyi tamamen ülkeden çıkarmak ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünü ele geçirmesini istiyoruz. Bu bir numaralı önceliğimiz
Ayrıca Vance, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmayı reddetmesi halinde ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin seyrinin temelden değişeceğini ifade etti:
"Tam bir yeniden açılma görmedik, bu nedenle beklentimiz İranlıların Hürmüz Boğazı'nı açma konusunda ilerleme kaydetmeye devam etmesidir ve eğer bunu yapmazlarsa, onlarla yürüttüğümüz müzakereler temelden değişecektir"