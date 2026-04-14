Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
JD Vance: Tahran Hürmüz Boğazı'nı açmayı reddederse görüşmelerin seyri temelden değişecek
Sputnik Türkiye
Vance, ABD-İran görüşmelerinde önemli ilerleme sağlandığını savunurken, uranyumun İran'dan çıkarılmasını ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasının ABD'nin istekleri...
dünya
abd
i̇ran
abd
hürmüz boğazı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0a/1104925588_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_390949584eba1280c2e8bd3fb8abeea2.jpg
i̇ran
abd
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
03:23 14.04.2026
© AP Photo / Jacquelyn MartinJD Vance
Abone ol
Vance, ABD-İran görüşmelerinde önemli ilerleme sağlandığını savunurken, uranyumun İran’dan çıkarılmasını ve Hürmüz Boğazı’nın açılmasının ABD'nin istekleri arasında olduğunu yineledi. Ayrıca, Hürmüz'ün kapalı kalması halinde görüşmelerin seyrinin kökünden değişeceğini ifade etti.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD ve İran'ın görüşmeler sırasında önemli ilerleme kaydettiğini iddia etti:
"Sadece işlerin ters gittiğini söyleyemem. Bence işler yolunda da gitti. Çok ilerleme kaydettik"
JD Vance, ABD'nin zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan tamamen çekilmesini ve böylece Washington'un bu madde üzerinde tam kontrol sahibi olmasını istediğini söyledi:
"İran'daki nükleer malzemenin ülkeden çıkarılmasını kesinlikle görmemiz gerekiyor. Bu malzemeyi tamamen ülkeden çıkarmak ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünü ele geçirmesini istiyoruz. Bu bir numaralı önceliğimiz
Ayrıca Vance, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmayı reddetmesi halinde ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin seyrinin temelden değişeceğini ifade etti:
"Tam bir yeniden açılma görmedik, bu nedenle beklentimiz İranlıların Hürmüz Boğazı'nı açma konusunda ilerleme kaydetmeye devam etmesidir ve eğer bunu yapmazlarsa, onlarla yürüttüğümüz müzakereler temelden değişecektir"
Petrol varili - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2026
DÜNYA
ABD Enerji Bakanı: Bu durum muhtemelen petrol fiyatlarının zirve noktasına ulaşmasına neden olacak
01:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала