ABD'den Avrupa'ya silah sevkiyatında ‘İran’ gerekçeli gecikme uyarısı
ABD, İran'a yönelik operasyonlar nedeniyle kendi askeri ihtiyaçlarına öncelik verdiğini belirterek Avrupalı müttefiklerini silah sevkiyatlarında gecikmeler... 17.04.2026, Sputnik Türkiye
01:20 17.04.2026
ABD, İran'a yönelik operasyonlar nedeniyle kendi askeri ihtiyaçlarına öncelik verdiğini belirterek Avrupalı müttefiklerini silah sevkiyatlarında gecikmeler yaşanabileceği konusunda uyardı. Reuters'a göre, özellikle Baltık ve İskandinav ülkelerini etkilemesi beklenen gecikmeler, mevcut sözleşmeleri de kapsıyor.
Reuters ajansının diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD'li yetkililer Avrupalı mevkidaşlarını, daha önce imzalanan sözleşmeler kapsamındaki bazı silah teslimatlarının erteleneceği konusunda resmi olarak bilgilendirdi.
Gecikmelerin arkasında, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü ve maliyeti 45 günde 51 milyar doları aşan askeri operasyonlar yatıyor. Washington'ın bu operasyonlar nedeniyle kendi askeri stoklarını önceliklendirdiği belirtiliyor.
Konuyla ilgili daha önce açıklama yapan ABD Füze Savunma Ajansı Direktörü Korgeneral Heath Collins, operasyonlarda kullanılan mühimmat ve teçhizat stoklarının yenilenmesinin birkaç yıl süreceğini ifade etmişti. Bu durum, gecikmelerin kısa vadeli bir sorun olmayabileceğine işaret ediyor.
